Coup de tonnerre: Ouattara et Macron annoncent la fin du FCFA

Vers la fin du FCFA? Selon le président ivoirien, Alassane Ouattara, la monnaie coloniale devrait connaître son déclin dès l'année 2020.

L'ECO remplace le FCFA en Afrique de l'ouest dès 2020

Le franc CFA disparaîtra pour laisser sa place à l'"Eco" en 2020 mais conservera une parité fixe avec l'Euro. Samedi 20 decembre 2019 au cours de la visite de travail et d'amitié qu'effectue le Président français, Emmanuel Macron, à Abidjan, il a été annoncé la disparition de la monnaie créée en 1945.

Considéré par une grande partie de l'opinion africaine comme un des derniers vestiges de la colonisation française dont-il faut s'en débarrasser, le FCFA a résisté au temps pendant 74 ans.

Samedi, les Présidents ivoirien et français, Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, ont annoncé sa fin et son remplacement pat l'Eco.

"L'Eco verra le jour en 2020", déclare presque soulagé le président Macron, heureux d'annoncer la mort d'monnaie perçue "comme l'un des vestiges de la Françafrique".

De son côté, Alassane Ouattara a fait savoir que cette réforme en profondeur émane d'une décision de la France et de huit pays d'Afrique de l'Ouest.

"Nous avons décidé une réforme du franc CFA avec trois changements majeurs (...) dont le changement de nom (et) l'arrêt de la centralisation de 50 % des réserves au Trésor français", a déclaré le président ivoirien.

Fait majeur dans cette réforme: le compte d’opération à la Banque de France est supprimé, et par ailleurs les représentants français siégeant au sein des instances de la Banque centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest (BCEAO) vont être retirés.

"Nous devons entreprendre des réformes encore plus ambitieuses afin de consolider notre dynamique de croissance, préserver le pouvoir d'achat de nos populations", reconnaît Alassane Ouattara. Reste à savoir si c'était la vraie réforme espérée par bon nombre de personnes.