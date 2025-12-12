À Paris, la Maison de l’Afrique réussit un gala caritatif d’envergure

Dans la lumineuse nuit parisienne du 5 décembre 2025, la Maison de l’Afrique déployait son réseau au profit de l’association Bâtir et Développer, engagée dans la rénovation d’une bâtisse historique à Silakoro. M. Youssouf Camara, directeur général de cette plateforme d’échanges et de promotion des économies, du commerce, de l’industrie, des arts et des cultures africaines, a mobilisé tout son réseau pour assurer le succès de ce gala.

Maison de l’Afrique : Youssouf Camara renforce les ponts économiques entre l’Europe et l’Afrique

Il est environ 18h30 lorsque les premiers invités commencent à affluer aux Salons de l’Hôtel des Arts et Métiers, dans le 16ᵉ arrondissement de Paris. Un cocktail d’accueil est servi autour d’une séance de networking conviviale. Plusieurs chefs d’entreprises, responsables associatifs, porteurs de projets entrepreneuriaux et représentants d’institutions échangent avec pour objectif de construire des partenariats et de créer des synergies. L’ambition de la Maison de l’Afrique est claire : tisser un véritable maillage entre les acteurs économiques de son réseau, et tout dans cet événement est pensé pour favoriser les rencontres.

Cet événement est soutenu par plusieurs entreprises, dont Orange Money Europe, Maison Le Berre, COFINA Services et Corsair. Les collaborateurs de M. Youssouf Camara ; Mlle Habibah Traoré et son équipe, ont déployé toute leur expertise pour la réussite du gala.

Mlle Habibah Traoré, Responsable communication de La Maison de l’Afrique.

La Maison de l’Afrique déroule son réseau pour transformer les projets africains

Après la séance de réseautage, la tombola a été lancée. Les fonds récoltés étaient destinés à l’association Bâtir et Développer. Cette association ambitionne de rénover une bâtisse historique de Silakoro, une localité du nord-ouest de la Côte d’Ivoire.

Avant le début du dîner de gala, le Directeur de la Maison de l’Afrique a prononcé une allocution qui a fixé le cadre.Youssouf Camara a rappelé le rôle de la plateforme qu’il dirige, à savoir favoriser les échanges et promouvoir les initiatives positives en faveur de l’Afrique.

Le directeur de l’entreprise Constructions 3D a ensuite présenté son projet de maisons imprimées. Sa technologie, selon lui, pourrait apporter une réponse concrète au déficit de logements en Afrique.

Côté sponsors, COFINA Services, engagée auprès de nombreux porteurs de projets, a présenté son offre destinée à la diaspora. Orange Money, Corsair et la Maison Le Berre ont également assuré la promotion de leurs produits.

Par leur présence, les différents partenaires ont confirmé l’importance de la Maison de l’Afrique, interface incontournable dans la mise en relation d’hommes d’affaires africains et européens.

Le gala s’est poursuivi avec le très attendu tirage au sort de la tombola. Un billet d’avion, une caisse de Champagne Roederer ou encore une carte Visa ont été remportés. La soirée dansante, animée par le groupe Fever, est venue clôturer ce gala en beauté.

Un franc succès pour la plateforme commune à 8 pays (Bénin, Mali, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Centrafrique, Congo, Gabon et Sénégal). Pour rappel, la Maison de l’Afrique a été fondée par les anciens Présidents Léopold Sédar Senghor (Sénégal), Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire) et Georges Pompidou (France).