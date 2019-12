Couper décaler: Ce qui s'est passé entre Carmen Sama et Dj Mix

La veuve de Dj Arafat, Carmen Sama, et les chinois (fans de l'artiste) ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit de Dj Mix qui a été aux côtés du Beerus Sama durant ses derniers jours sur terre.

Carmen Sama et les chinois ont illuminé le concert de Dj Mix

Dj Mix a été le seul artiste Couper décaler de renom, présent au tout dernier concert de Dj Arafat, qui s'était déroulé à la salle Yelams dans la commune de Treichville. Un acte fortement apprécié par le Daishikan qui avait exprimé sa gratitude à l'endroit d'El Panthuro, à travers une publication sur sa page Facebook. ''Merci à toi frérot, tu n’es pas hypocrite'', avait écrit Dj Arafat moins d'une heure avant l'accident qui lui a arraché la vie.

Ce fut d'ailleurs la dernière publication du Daishikan. Des faits qui ont milité en faveur de Dj Mix au point d'être considéré aujourd'hui par les chinois comme l'ami le plus loyal de Dj Arafat. A cet effet, les fans d'Arafat avaient promis de remplir la salle Anoumanbo le 22 décembre à l'occasion du concert de Dj Mix.

Pour exprimer sa reconnaissance à l'endroit de Dj Mix, la mère de la Chine, Carmen Sama, la veuve de Dj Arafat, a également effectué le déplacement au palais de la culture afin de compenser l'absence de son prince charmant qui aurait certainement été présent s'il était encore en vie. Une présence qui n'est pas passée inaperçue d'autant plus que Carmen Sama a même été appelée sur le podium aux côtés des autres membres de la Yorogang.

Pour rappel, Dj Mix avait rendu un vibrant hommage à la mère de Rafna lors de son anniversaire, en publiant un message assez émouvant. "Tu as prouvé au monde entier qu’en Afrique, les femmes vertueuses, aimantes et fortes, ça existe. L’histoire retiendra qu’auprès de ce monument qu’était mon frérot, se trouvait une femme puissante qui a su lui procurer le bonheur qu’on retrouve en l’amour ... Il est parti dans des conditions brutales, mais grâce à toi, je sais qu’il a connu ce sentiment précieux, magnifique et pur qui est l’Amour. À jamais, je te serai très reconnaissant pour cela. Happy bday Queen Carmen !", avait écrit le chanteur de couper décaler sur son compte Instagram le 16 décembre dernier.