Devenue chantre, ce que Claire Bahi dit des femmes du Couper décaler

La nouvelle chantre chrétienne, Claire Bahi, a lancé un message fort aux jeunes filles ivoiriennes. Un message qui s'adresse également aux femmes du Couper décaler.

Claire Bahi: ''Garde tes jeux de reins pour le mari que Dieu va te donner''

Claire Bahi fait partie des premières femmes qui se sont imposées dans le mouvement Couper décaler. Avec de nombreux concepts tels que "Babarafitini'', ''Tiens ça'', ''Fais le bien'' et bien d'autres, Claire Bahi qui se faisait même appeler ''la première dame du Couper décaler'' durant plusieurs années, a joué les premiers rôles dans la musique urbaine en Côte d'ivoire et même à l'international.

Après le décès de son ami et frère, Dj Arafat, La Mama a décidé de se retirer du couper décaler pour se consacrer entièrement à la musique religieuse. ''J'ai failli mourir. Ce n'est pas un buzz. Je vais désormais chanter pour la gloire de Dieu. Il y a bien longtemps qu'on me disait que je dois chanter pour Dieu. C'est donc le moment. Oui, prenez votre coupé décalé. Moi je vais louer mon Dieu. Je ne ferai pas décalé gospel ou coupé décalé en Jésus. Je vais chanter Dieu. Ce n'est pas un buzz. Oui, je quitte réellement le milieu du coupé décalé.

Je vais désormais chanter pour la gloire de Dieu. Tout est vanité. Ce monde dans lequel nous vivons est méchant. Je ne veux plus plaire à quelqu’un mais plutôt plaire à Dieu, au seigneur Jésus. Les temps sont mauvais. Donnons nos vies à Dieu. La gloire, la renommée, la célébrité et ses artifices sont éphémères. Quelle gloire mon ami et frère Arafat n'a pas eu? Regardons comment il a quitté ce monde. Moi également, j'ai failli mourir. Mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a protégée. Avec Dieu, on ne tape jamais poto'', avait-elle soutenu.

Quelques semaines après avoir pris cette décision, l'ex première dame du Couper décaler a sorti son premier titre en tant que chantre. Mieux la chanteuse ivoirienne ne participe plus aux événements Couper décaler. Dimanche 29 décembre 2019, alors que se déroulait le concert de Bebi Philip à Treichville, Claire Bahi était à Yamoussoukro pour prendre part au concert du célèbre chantre ivoirien, Nestor David.

Elle a donc profité de son passage pour lancer un message aux jeunes filles ivoiriennes. "Garde tes jeux de reins pour le mari que Dieu va te donner...(...) Les gens pensaient que c'était pour du buzz mais Jésus m'a retirée de ce monde (...) Les gens m'ont dit que je viens chez les Chrétiens où il y a la méchanceté, mais je préfère être dans la méchanceté afin de sauver mon âme", a déclaré Claire Bahi qui semblait également s'adresser aux chanteuses Couper décaler qui, majoritairement, utilisent leurs reins et leurs postérieurs comme outils de travail.