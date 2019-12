Nouvel an: Alassane Ouattara met en garde Soro et l'opposition

Dans son traditionnel discours à la nation, de la célébration du nouvel an, le chef de l’Etat Ivoirien, Alassane Ouattara s’est voulu clair sur la question de la sécurité de ses compatriotes ivoiriens.

Alassane Ouattara hausse le ton : "Nul sera au dessus de la loi!"

« Nul n'est au dessus de la loi », a laissé fermement entendre le patron de l’exécutif ivoirien, Alassane Ouattara dans son adresse au peuple ivoirien, mardi 31 décembre 2019. En s’exprimant ainsi, le chef de de l’Etat fait allusion aux récents développements de l’actualité socio-politique ivoirienne, marquée par le mandat d’arrêt international lancé contre son désormais, ex-filleul, Guillaume Soro, qui à en croire les autorités judiciaires ivoiriennes, serait à l’origine d’un funeste plan de destabilisation visant à mettre mal la stabilité du pays « si chèrement acquise pour la stabilité de ivoiriens ».

« L’Etat fera son travail, L’Etat ne faillira pas, L’Etat sera là pour défendre la stabilité sis chèrement conquise pour la sécurité des ivoiriens. Nul ne pourra perturber cet objectif », a clairement prevenu Alassane Ouattara. Non sans rassurer que l'Etat ne laissera prosperer « aucune tentative de déstabilisation de la Côte d’Ivoire". Pour tout ceux qui se se sont rendu ou qui se rendront coupable de ces actes », brandit, Alassane Ouattara, la rigueur de la loi sera intégralement appliquée.

La Côte d’Ivoire faut-il le souligner est à la croisée des chemins. Le prochain scrutin présidentiel se tiendra dans un peu plus de 10 mois. Et les récents développements ; notamment celle faisant état de l’état des relations entre l’ancien patron de la rébellion ivoirienne, Guillaume Soro, l’opposition ivoirienne et les tenants actuels du pouvoir inquiète vivement l’opinion. A ce sujet, Alassane Ouattara ne manquera pas de rassurer. « Nous sommes tous responsable devant les juridictions de notre pays. Notre pays est un Etat de droits. Nul n’est au dessus de la loi,quelque sois son statut ».