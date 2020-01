A Ferkessédougou, Alpha Blondy veut réconcilier Soro et Ouattara

Le concert d'Alpha Blondy a finalement eu lieu jeudi 2 janvier 2020 à Ferkessédougou sans le moindre incident. L'artiste a également promis de tenter un rapprochement entre Alassane Ouattara et Soro Guillaume.

La superstar du reggae, Alpha Blondy, devrait donner un concert live le 1er janvier 2020 à la place Alassane Ouattara de Ferkessédougou. Un concert entièrement financé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Mais suite à des problèmes techniques, l'icône du reggae a annoncé aux milliers de mélomanes qui avaient effectué le déplacement, le report de l'événement au jeudi 2 janvier.

Très vite, son discours a viré sur le terrain politique dénonçant un sabotage sans pour autant en dévoiler les auteurs. Ce qui n'a pas empêché de nombreux observateurs et internautes de pointer du doigt les proches de Soro Guillaume d'autant plus que l'ex président de l'Assemblée nationale, actuellement en froid avec le président Alassane Ouattara, est l'actuel député de la circonscription de Ferkessédougou.

De leurs côtés, les partisans de Soro Guillaume ont jubilé sur les réseaux sociaux face à l'échec du concert d'Alpha Blondy qui récemment s'est dit favorable à un éventuel troisième mandat du président de la République, Alassane Ouattara.

Jeudi 2 janvier, tous les regards étaient donc braqués vers la ville de Ferkessédougou. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Jagger a parfaitement communié avec ses fans sans le moindre incident. Des vidéos du spectacle ont même été diffusées sur les réseaux sociaux, et l'on a pu constater la forte mobilisation qu'il y a eu à ce concert .

Ce qui confirme qu'Alpha Blondy, malgré l'âge avancé, continue d'impacter les populations. Par ailleurs, Alpha Blondy a appelé le président Alassane Ouattara et son jeune frère, Guillaume Soro, à l'union et à l'apaisement. Il a annoncé qu'il les rencontrera très bientôt pour tenter un rapprochement.