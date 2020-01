Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du 4 décembre 2020

Samedi 4 décembre 2020, l'affaire Guillaume Soro demeure au coeur de la titrologie. La revue de la presse ivoirienne est fortement marquée par la crise entre l'ex-président de l'Assemblée nationale et Alassane Ouattara. La presse locale revient également sur la condamnation de Charles Blé Goudé par la justice de la Côte d'Ivoire.

Titrologie, Soro et Blé Goudé se partagent l'actualité

L'Inter, donne le ton en affichant la réaction de Charles Blé Goudé suite à sa condamnation de 20 ans de prison par la justice ivoirienne. "C'est malheureux pour la Côte d'Ivoire", confie le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP). Le journal indépendant nous apprend aussi qu'une "mémé de plus de 100 ans parle à Bédié, Ouattara et Gbagbo" à propos de la situation socio-politique qui prévaut actuellement dans le pays. Dans la titrologie de ce média, nous apprenons que "des dozos apportent leur soutien à Ouattara".

Pour sa part, Le Nouveau Réveil, revient sur la première rencontre du CDRP (Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix). "Gardez le cap, vous avez notre adhésion", ont recommandé les membres de la coalition à Henri Konan Bédié. Le quotidien proche du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) nous livre la réaction des avocats de Guillaume Soro à la suite d'un mandat d'arrêt international lancé contre sa personne. "Seule la Haute cour de justice est compétente pour juger Soro", arguent les avocats du député de Ferké.

Dans sa livraison du samedi 4 décembre, Le Matin, dévoile "comment l'opposition a perdu le 1er round" de la présidentielle d'octobre 2020. Notre confrère écrit par ailleurs que le représentant du Pape François a rendu une visite à Alassane Ouattara le vendredi. Le Temps, précise que des manoeuvres sont en cours pour l'extradition de Guillaume Soro. Le journal de l'opposition pense que Tiken Jah "se fourvoie lourdement" dans l'affaire "Bédié, Gbagbo et Ouattara doivent se retirer".