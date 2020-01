Guillaume Soro a-t-il triché sur ses audiences de Facebook, ce mardi ?

Guillaume Soro a totalement damé le pion à Alassane Ouattara lors de leurs adresses respectives à la Nation, ce 31 décembre 2019 à 20h 00. Mais pour un cyberactiviste proche du pouvoir, ce succès du Président de GPS n'est nullement un exploit, eu égard à certains moyens proposés par Facebook pour booster les audiences.

Audience de Guillaume Soro, « enfumage et mensonge », selon un pro-Ouattara

Refoulé de l'aéroport FHB d'Abidjan et visé par un mandat d'arrêt international pour « Tentative de déstabilisation » et « détournement de deniers publics », Guillaume Soro avait promis un grand déballage avant la fin de l'année. Le candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2020 avait alors programmé son adresse à la Nation en même temps que celle habituelle du Président Alassane Ouattara. La concomitance des deux discours imposait donc aux observateurs de désigner celui qui avait la plus forte audience.

Eh bien, l'ancien Président de l'Assemblée nationale, qui s'est bâti une forte popularité grâce aux réseaux sociaux, avec plus de deux millions de followers sur Facebook, a littéralement dominé le Président de la République. La guerre des chiffres a effet commencé sur les réseaux sociaux entre les internautes qui mettent d'ores et déjà en avant les 44 000 vues en direct sur la vidéo de Guillaume Soro, là où le Président Alassane Ouattara ne totalisait pas encore le 1/3.

Cependant, loin d'en faire un drame, Amzo Kanté, un activiste proche du RHDP unifié, a plutôt mis à nu ce qu'il croit être le moyen détourné par lequel Guillaume Soro et ses proches ont pu obtenir l'audience dont il se vante.

« Simple moyen proposé en plus par Facebook pour augmenter l'audience de sa vidéo moyennant quelques francs... On peut même atteindre 1 Million de vues... », a-t-il tweeté, avant d'ajouter : « Comme quoi l'Enfumage et le mensonge sont leurs armes favorites. » Appelant par ailleurs à stopper les mensonges des Soroïstes.

Notons toutefois que Soro Kigbafori Guillaume et ses proches occupent les réseaux sociaux depuis belle lurette. La quasi-totalité de leurs activités sont soutenu par Facebook, Twitter, Youtube et autres plateformes de communication en ligne. Aussi, la récente actualité du Président de Générations et peuples solidaires (GPS) suscitait-elle une certaine curiosité qui pourrait justifier l'engouement observé autour de son discours.

Le Procédé pour booster une publication sur Facebook