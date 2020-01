Blé Goudé se déchaine contre Ouattara, ses vérités au chef de l'Etat

Charles Blé Goudé a été condamné par contumace à 20 ans de prison par la justice ivoirienne le lundi 30 décembre 2019. Le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) est accusé de tortures, de viol et d'homicides volontaires. Suite à ce verdict, l'ancien leader de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) a exprimé sa surprise et a craché ses vérités à Alassane Ouattara.

Condamné par Ouattara, que prépare Charles Blé Goudé ?

La nouvelle est tombée le lundi 30 décembre 2019. Charles Blé Goudé a écopé d'une condamnation à 20 ans de prison pour des faits de tortures, viol et homicides volontaires. Il a également été condamné à 10 ans de privation de ses droits civiques et à 200 millions de francs CFA d'amende représentant les dommages et intérêts à reverser aux victimes.

Les avocats de l'ex-ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Formation professionnelle de Laurent Gbagbo se sont insurgés contre une "violation flagrante" des droits de leur client. Interrogé le vendredi 3 janvier 2020 par nos confrères de RFI, Charles Blé Goudé est revenu sur cet épineux dossier. Le patron du COJEP s'est dit surpris après sa condamnation par contumace alors qu'il "n'est ni en fuite, ni introuvable" et n'a jamais refusé de se présenter devant la justice de son pays.

"Les autorités de mon pays savent où je suis puisque je suis devant la CPI (Cour pénale internationale, NDLR) par leur volonté de me voir juger pour des faits postélectoraux", a-t-il confié à Christophe Boisbouvier. Poursuivant, celui que l'on surnomme à Abidjan le "général de la rue" a dénoncé une "instrumentalisation de la justice" par Alassane Ouattara.

"C'est malheureux pour la Côte d'Ivoire qu'on distribue des condamnations, des mandats d'arrêt comme si c'était de petits cadeaux de Noël", a enfoncé l'homme de 48 ans. Il en veut pour preuve l'absence de témoins à la barre au cours de son procès à Abidjan, mais aussi la célérité de la procédure judiciaire. "Où sont mes victimes qui ont défilé devant la justice ? C'est honteux tout ça", a-t-il laissé entendre.

Pour lui, tout ceci est le "signe extérieur d'une fébrilité" du régime du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Sans mettre de gants, Charles Blé Goudé soutient que sa condamnation est "tout sauf une décision de justice".

Notons que Charles Blé Goudé, poursuivi pour crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, a été acquitté le 15 janvier 2019 et est actuellement en liberté sous conditions à La Haye.