Développement en Afrique: Un mouvement panafricain voit le jour

Le développement de l'Afrique devrait être une véritable préoccupation pour les fils et fille de ce continent. C'est ce que pense Guy Paramour, président de la plateforme Jeunesse unie avec une nouvelle vision du développement durable (JUNVD). Dans une note dont copie nous est parvenue, le premier responsable de cette organisation donne les enjeux majeurs qui l'attendent.

JUNVD s'engage pour le développement de l'Afrique

Partant du constat selon lequel l'Afrique peine à se développer malgré les énormes potentialités naturelles, énergétiques et économiques dont elle dispose. Pour la Jeunesse unie avec une nouvelle vision du développement durable, il était temps de mettre en place une organisation panafricaine dont le rôle sera d'accompagner les populations africaines sur la voie du développement en proposant des solutions concrètes aux problèmes que rencontre le continent. "Depuis octobre 2019, nous avons conçu et mis en place un mouvement savamment pensé qui regroupe en son sein tous les Ivoiriens en particulier et Africains en général, qui sont soucieux du développement de leur pays et partant du continent africain", confie le président Guy Paramour.

Soucieux de réunir toutes les forces vives de l'Afrique, la Jeunesse unie avec une nouvelle vision du développement durable s'ouvre à tous les individus de toutes les couches sociales, de tout bord politique, de tout groupe ethnique sans distinction, car les objectifs principaux à atteindre sont de créer une atmosphère de paix et le bien-être de chaque citoyen.

Guy Paramour demeure convaincu que les pays africains regorgent d'une grande richesse. Nous devons mettre à profit nos ressources et chacun de nous doit en prendre conscience", a continué ce jeune Ivoirien. Il poursuit pour dire que "ce mouvement mis en place va œuvrer dans ce sens et à travers plusieurs stratégies pour atteindre les objectifs". JUNVD se donne pour mission de s'implanter partout en Afrique et invite tous les ivoiriens et Africains qui souhaiteraient participer au changement de mentalité à rejoindre la plateforme. Aussi, son président lance un appel aux Africains à intégrer la plateforme.