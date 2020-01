Titrologie ou revue de presse du mercredi 8 janvier 2020

Titrologie. Sans surprise, l'actualité socio-politique domine largement les unes des journaux ivoiriens. Notamment celle concernant Guillaume Soro, l'actuel chef de l'Etat Alassane Ouattara et également Laurent Gbagbo suite à sa rencontre avec son ancien premier ministre Pascal Affi N'guessan.

" Ouattara va-t-il rejeté les conseils du Nonce apostolique et du Cardinal", s'interroge le Nouveau Reveil, quotidien proche du Parti démocratique de Côte d'Ivoire de Henri Konan Bédié.

Lundi, lors de la cérémonie de présentation des voeux qui a eu lieu au Palais de la présidence au Plateau, le doyen du corps dipolmatique représenté en Côte d'Ivoire, Mgr Paolo Borgia, sollicitait auprès du président Ouattara, l'ouverture d'un dialogue inclusif, garantissant la participation de toutes les forces politiques à tous les niveaux des instances de la Commission électorale indépendante.

Chose que le président Ouattara avait, semble-t-il, balayé du revers de la main. Pis, Alassane Ouattara avait servi à ses hôtes sa volonté de modifier la constitution ivoirienne avant la fin du premier trimestre de l'année 2020.

Non sans préciser que toutes les conditions sont déjà réunies pour garantir aux ivoiriens, la tenue d'élections transparentes, crédibles et apaisées.

"Présidentielle 2020 : Rédistribution des richesses, sécurisation: Les assurances du président Ouattara'', pointe à sa manchette le quotidien gouvernemental Fraternité matin.

"Infrastructures socio-économiques, écoles, santé, eau électricité(...) Comment Ouattara surclasse Bédié et Laurent Gbagbo", tente de démontrer le confrère le Jour plus.

Outre l'actualité concernant le président Ouattara, les journaux ivoiriens se sont également interrogés sur les dessous de la rencontre Laurent Gbagbo et Affi N'guessan le week-end dernier à Bruxelles.

"Gbagbo et Affi se retrouvent, tous les calculs de Bédié et Soro à l'eau", indique le Rassemblement. Après leur rencontre; Gbagbo remet un cadeau empoisonné à Affi N'guessan", croit pour sa part le Jour Plus, faisant cas de l'impossibilité d'une réconciliation entre Affi et Assoa Adou sur le terrain.

''J'invite les autres à leur emboîter le pas", appelle Kouadio Konan Bertin dit KKB, à la Une du confrère l'Inter. L'ancien président de la Jeunesse du PDCI-RDA, se prononce ainsi sur la rencontre entre les deux grosses têtes du FPI, en froid depuis un peu plus de 5 ans.

Le Nouveau Reveil, pour sa part, s'interroge sur ce qui s'est réellement passé à Bruxelles entre Affi et son mentor Laurent Gbagbo. "Que cache ce communiqué signé par le seul camp Affi?'', s'interroge le confrère.

L’actualité socio-politique, dans la titrologie de ce mercredi 8 janvier 2020, c'est aussi celle concernant Guillaume Soro accusé de tentative de déstabilisation du régime d'Alassane Ouattara.

"En exil en France, voici ce que dit la loi sur l'extradition de Soro", écrit l'Inter à sa Une. "Soro prend de nouvelles mesures, Il nomme un commando de 25 femmes", informe Soir Info sur les nouvelles dispositions politiques prises par Soro.