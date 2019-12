Charles Blé Goudé à KKB : "Tu es un ami de cœur"

Charles Blé Goudé, en liberté sous condition et Kouadio Konan Bertin (KKB) se sont rencontrés une nouvelle fois à La Haye, le samedi 7 décembre 2019. Visiblement très touché par la visite de l'ancien député de Port-Bouët, commune balnéaire d'Abidjan, le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP, opposition) a fait des confidences sur sa relation avec son hôte.

Charles Blé Goudé-KKB, une amitié qui traverse le temps ?

Ce n'est pas la première fois que Kouadio Konan Bertin dit KKB se rend auprès de Charles Blé Goudé, actuellement en liberté sous condition à La Haye. Les deux hommes ont échangé au moment où l'ex-leader de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) était détenu à la prison de Scheveningen. Depuis la mise en liberté sous condition du président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, le 1er février 2019, c'est la première fois que KKB rencontre ce dernier.

Samedi 7 décembre 2019, Kouadio Konan Bertin n'a pas manqué d'exprimer toute sa joie de retrouver Charles Blé Goudé en liberté. "Je suis content de te revoir, en liberté cette fois-ci", a prononcé celui qui a dirigé pendant un bon moment la jeunesse du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. KKB, qui s'est réjoui de voir son compatriote "entouré par des frères et sœurs", a laissé entendre que "la Côte d'Ivoire ne peut plus se soustraire à la démocratie". Aussi, a-t-il rappelé à Charles Blé goudé de disposer son cœur à la réconciliation et à la paix. Il a également laissé entendre qu'au-delà des divergences politiques, "on n'est pas obligé d'être des ennemis".

Pour sa part, Charles Blé Goudé a remercié KKB pour sa "constance" et sa "droiture". "Tu n'es pas un ami des saisons, tu n'es pas un ami des raisons, tu es un ami de cœur", a lancé le patron du COJEP avec émotion.