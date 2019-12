Visite de Macron, Alassane Ouattara se fait respecter à Abidjan

Alassane Ouattara s'est voulu très pragmatique lors de la visite d'Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire. Le chef de l'Etat ivoirien, qui voulait éviter tout son discordant lors de la visite de son homologue français sur les rives de la lagune Ebrié, a préféré museler son opposition lors de cette période.

Bédié, Gbagbo, Soro et l'opposition mis au placard par Alassane Ouattara

20 - 22 décembre 2019, Emmanuel Macron a passé 72 heures en Côte d'Ivoire lors d'une visite de d'amitié et de travail préparée de longue date. Le président français et son homologue ivoirien, Alassane Ouattara ont davantage renforcé la relation franco-ivoirienne par la signature de nombreux accords de coopération. Les deux chefs d'Etat ont par ailleurs annoncé la mort prochaine du franc CFA et la naissance de l'ECO.

Si cette visite s'est déroulée dans la ferveur et sans incident majeur, c'est bien parce que les autorités ivoiriennes ont mis un point d'honneur à anticiper sur certaines actions que projetait l'opposition ivoirienne. En effet, dès le début du mois, les autorités sécuritaires ont fait expulser Nathalie Yamb, l'étoile montante de la lutte panafricaine, qui envisageait de jouer les trouble-fêtes lors de la visite du Président Macron à Bouaké.

Le Président Ouattara n'en est pas resté là, car le meeting conjoint de l'opposition ivoirienne projeté par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) d'Henri Konan Bédié, et le Front populaire ivoirien (FPI) pour le 21 décembre 2019 a purement et simplement été interdit sur tout le territoire abidjanais. Le Président ivoirien a à cet effet fait injonction à tous les Maires des communes d'Abidjan d'interdire toutes les manifestations sur les lieux publics. Et cela fut respecté à la lettre.

Guillaume Soro, rentré en dissidence avec le pouvoir d'Abidjan, avait également annoncé son retour en Côte d'Ivoire pour ce dimanche 22 décembre 2019. Et ce, après plus de six mois d' « exil ». Mais ce retour au bercail de l'ancien Président de l'Assemblée nationale a été reporté de quelques heures et se fera finalement le 23 décembre.

Emmanuel Macron a donc quitté la Côte d'Ivoire au terme de 72 heures de visite sans accroc majeur.