Retour de Laurent Gbagbo: Son épouse Simone fait des confidences

À l'occasion de la nouvelle année 2020, Simone Gbagbo n'a pas voulu déroger à la règle. L'ex-Première dame ivoirienne a diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux, à travers laquelle elle présente ses vœux à la Nation ivoirienne. L'épouse de Laurent Gbagbo profite pour lancer un message à tous les partisans du Front populaire ivoirien (FPI).

Pourquoi Simone Gbagbo croit au retour de son époux

Au début de son allocution, Simone Gbagbo n'a pas manqué de remercier les Ivoiriens et les amis de la Côte d'Ivoire pour toute la sympathie, l'amitié et l'affection dont elle a été l'objet durant l'année 2019. "Je ressens cet élan-là de bonnes dispositions à mon égard comme la manifestation de la grâce imméritée de Dieu", a soutenu l'ancienne Première dame.

Poursuivant, l'ex-députée d'Abobo s'est réjouie de l'engouement dans le combat pour le retour de l'ex-président en Côte d'Ivoire. Elle en veut pour preuve la mobilisation observée lors de ses "tournées de remerciements" dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire.

Simone Gbagbo a reconnu qu'avec 2019, la décennie qui s'achève a été source de beaucoup de souffrances morales et physiques, mais aussi de déceptions, d'humiliation et de tortures, d'emprisonnement et d'exil forcé pour elle et les siens.

"Nous ne sommes pas malheureusement sortis des conflits intercommunautaires, des refus des règlements consensuels de nos problèmes sociaux et politiques", a déploré la vice-présidente du Front populaire ivoirien (FPI). Toutefois, elle demeure convaincue que l'année 2020 nait avec de "grandes notes d'espoir" avec le retour de Laurent Gbagbo dans son pays.

"Il a gagné la bataille contre les verrous de la forteresse, mais il est encore dressé dans un combat titanesque contre les nombreuses chaines de la déportation", a déclaré Simone, qui a appelé ses partisans à demeurer sereins, car "ce combat-là, il le gagnera également". Tout simplement, précise-t-elle, parce que cela est inscrit dans le plan de Dieu.