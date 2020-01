Ariel Sheney: Le Jour où il s'est mis à genoux devant Dj Arafat

Invité sur Trace Fm samedi 11 janvier 2020, l'artiste Couper décaler, Ariel Sheney, est encore revenu sur ses relations avec son ex mentor, Ange Didier Houon alias Dj Arafat.

Détesté par les chinois (fans d'Arafat), Ariel Sheney toujours reconnaissant au Yorobo

Ariel Sheney est incontestablement le meilleur élève de feu Dj Arafat. Après avoir fait ses preuves au sein de la Yorogang en tant qu'arrangeur et chanteur, Le Petit Nouchi d'Abobo a décidé de voler de ses propres ailes suite à des mésententes.

Mais contrairement à certains jeunes talents qui ont complètement disparu de la scène musicale après avoir quitté la Yorogang, tels que Wantché et Magicien, Ariel Sheney a continué sa montée en puissance jusqu'à devenir aujourd'hui l'une des valeurs sûres de la musique ivoirienne.

Il financera lui-même certains singles tels que ''Colette'', ''fior de bior'', ''sympa'' avant de s'engager avec l'importante maison de production ''Sony Music'' qui l'accompagnera dans le morceau ''Amina''.

Une chanson qui va connaître un succès phénoménal, pulvérisant les records de vues YouTube. Un succès qui lui a donc ouvert les portes de l'international.

Invité sur Trace Fm ce samedi à l'emission "Accusé, levez-vous'', Ariel Sheney a révélé que Dj Arafat a activement contribué au succès de cette chanson.

''Arafat Dj est une personne très suivie sur la toile. Chacune de ses sorties enflamment le net. Le Daïshikan m’a énormément aidé. Lorsqu’il a critiqué mon œuvre, mes vues ont grimpé et battu des records. Arafat Dj a fait tout le boulot», a déclaré Ariel Sheney.

L’artiste est également revenu sur le concert de Dj Arafat du 29 décembre 2018 au cours duquel il s'est mis à genou pour implorer le pardon de son ex mentor.

''Arafat et moi, nous nous étions réconciliés bien avant le concert. Je prends pour témoin Ivan Tresor qui était présent ce jour là quand je suis arrivé chez lui. Nous avons parlé. On a déballé nos valises, on a bu un verre, et il m'a demandé de venir à son concert.

C'est ainsi que je suis venu à son concert. Je respectais tellement Arafat que je n'aurais pas pu venir de moi-même à son concert. Je ne partais pas me prosterner comme les gens le disent...

Dans mon village, quand tu veux demander pardon à un grand frère, tu te mets à genou. Je ne l'ai pas fait pour Arafat, mais pour ses fans. C'est eux qui le demandaient. C'est pour le respect de ses fans qui me traitent de tous les noms aujourd'hui que je l'ai fait'', a confié le petit Nouchi d'Abobo.