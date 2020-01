Voici pourquoi Arafat était contre le couple Tina Glamour-Shanaka Yakuza

Après avoir confirmé sa relation amoureuse avec Shanaka Yakuza en 2012, Tina Glamour revient sur ses propos en 2020 et soutient qu'il n'y a jamais eu d'idylle entre elle et l'artiste couper décaler.

Tina Glamour a-t-elle menti sur sa relation avec Shanaka Yakuza?

La mère de feu Dj Arafat, Tina Glamour, lors de son passage samedi dernier à l'émission ''Rien à cacher'' de radio Nostalgie, est revenue sur sa supposée relation amoureuse avec l'artiste Couper décaler, Shanaka Yakuza, l'auteur du titre à succès ''Drogbacité''. Une relation qui, par le passé, avait suscité une grosse colère d'Ange Didier Houon.

Cependant Logbo Valentine a formellement démenti une relation amoureuse entre elle et l'artiste qui se faisait également appelé le Japonais noir. ''Je n'ai jamais eu de relation amoureuse avec Shanaka Yakuza. Mon fils en voulait à Shanaka parce qu'il était jaloux de tous ceux qui étaient autour de moi. C'était mon seul garçon et donc très jaloux. C'est comme les filles qui aiment beaucoup leur papa", a soutenu Tina Glamour.

Ces propos de la mère de Dj Arafat ont été remis en cause par plusieurs internautes d'autant plus que Tina Glamour et Shanaka Yakuza avaient été aperçus dans des positions assez ''suspectes'' dans plusieurs endroits à Abidjan. De plus, ils avaient eux mêmes avoué leur liaison sentimentale dans une interview parue dans le célèbre journal People ivoirien Top Visage du 15 mai 2012.

Dans cette interview, nos deux tourtereaux (?) affirmaient qu'ils se remettaient ensemble après un moment de séparation . ''On s'était séparé; ça été une erreur. Aujourd'hui, on est ensemble et on ne se quiterra plus. Aujourd'hui on est ensemble. Je vais serrer la ceinture et attraper mon homme à moi'', avait déclaré Tina Glamour quand Shanaka soutenait que ''Tina a toujours été ma cherie depuis 2005. Elle m'aime. Je l'aime aussi. Nous avons repris et comme elle l'a dit, on ne va plus se quitter. On est très amoureux en ce moment''.

A la question de savoir comment Dj Arafat prenait-il cette relation, Tina Glamour avait été formelle. ''Ma vie, c'est ma vie; ça ne regarde que moi. Et puis, lui qui est mon fils, ne m'a-t-il pas abandonnée ? Est-ce qu'il se soucie de sa mère'', avait-elle martelé. De son côté, Shanaka Yakuza avait révélé qu'il était celui qui prenait désormais soin de Tina Glamour. ''Elle était déprimée à un moment et voulait même se suicider. Le petit Yôrôbô l'a déçue. Ne lui parlez pas d'Arafat en ce moment. C'est moi qui m'occupe d'elle'', avait-il lâché à cette époque.

Notons que Tina Glamour et Shanaka Yakuza se sont même embrassés langoureusement sur la bouche pour prouver leur relation amoureuse. ''Avec ça, vous voulez quelle preuve'', avait laissé entendre le couple.