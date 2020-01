Vilipendé sur la toile, Hassan Hayek va-t-il tout abandonner?

Après avoir été sévèrement critiqué sur la toile pour ses oeuvres caritatives, Hassan Hayek est monté au créneau pour dire sa part de vérité.

Hassan Hayek: ''Tout ce que je fais, ce n'est pas pour de la politique mais...''

Le président de l'association Bénévole de premiers secours (Bps), Hassan Hayek, a été sévèrement critiqué sur la toile ces derniers temps. Il est reproché à ce monsieur qui s'est fait remarquer pour ses nombreuses actions dans le social, d'avoir des intentions politiques. Certains internautes le suspectent même de soutenir Koffi Hamed Zarour dont la candidature à l'élection présidentielle de 2020 a été annoncée en grande pompe sur les réseaux sociaux.

A la suite des nombreuses critiques à son encontre, Hassan Hayek est monté au créneau pour dire sa part de vérité. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, l'homme a affirmé qu'il n'a jamais eu l'intention de briguer un quelconque poste politique.

''Tout ce que je fais, ce n'est pas pour de la politique. Je le fais pour Dieu. Dans BPS, il y a des pro Gbagbo, des pro Ouattara, des pro Soro... Il y a des dons qui viennent de certains politiciens tels que Simone Gbagbo, Amadou Gon Coulibaly, Dominique Ouattara, Jean Louis Billion, Koffi Hamed Azour...mais jamais dans le cadre politique. Le plus grand combat que je mène, c'est de ne jamais me mêler de la politique de la Cote d'Ivoire'', a-t-il soutenu, ajoutant qu'il n'a même pas la nationalité ivoirienne.

''Voici ma carte d'identité libanaise. Je n'ai même pas le droit de voter en Côte d'ivoire et je ne fais campagne pour personne. Je ne fais pas de campagne pour Koffi Hamed Azour. Il est bénévole comme tous les autres. Certains disent que je me fais voir en publiant les cas sociaux sur Facebook mais je vous dis que 80% des cas de maladies et besoins n'arrivent même pas sur Facebook. On publie sur Facebook quand le cas nous dépasse et qu'on a besoin d'argent rapidement pour soigner la personne (gratuitement).

Hassan Hayek a bénéficié du soutien de plusieurs personnalités du show-business parmi l'époux de Bamba Ami Sarah, Souleymane Kamagaté. ''Sache que ceux qui t'insultent ne représentent que 0,0004 % de la population ivoirienne. Pourtant, ceux qui t'aiment, représentent 89% de la population. Tu vas arrêter de faire du bien à cause des 0,0004% qui se font voir sur la toile?... Arrête de te concentrer sur les 0,0004 %. Concentre toi plutôt sur les 89% qui t'aiment Hassan Hayek'', a écrit le promoteur de spectacle ivoirien.