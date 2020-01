Une attaque de Boko Haram fait six morts dans l'armée tchadienne

Une embuscade de la secte islamique djihadiste, Boko Haram, a fait 6 morts dans les rangs de l'armée tchadienne, lundi 27 janvier 2020. L'attaque a eu lieu dans les environs de l' île Tetewa, sur les rives du lac Tchad, une zone où les attaques djihadistes se font de plus en plus récurrentes ces derniers mois.

Tchad : Boko haram fait 6 morts dans les rangs de l'armée

Six soldats de l'armée tchadienne ont été tués à la suite d'une embuscade des terroristes de Boko Haram, dans la nuit du lundi 27 janvier 2020, apprend-on des médias internationaux.

Ces soldats, selon le général Taher Erda, chef d'état-major des armées, étaient en patrouille à la recherche d'éléments de Boko Haram dans cette zone lorsqu'ils ont été surpris par une attaque de ces terroristes. "Nos hommes étaient en patrouille quand ils ont été attaqués par les éléments de Boko Haram. Nous déplorons six morts et dix blessés", a-t-il confié à l'AFP.

Les attaques djihadistes, faut-il le rappeler, se sont intensifiées ces derniers temps dans cette zone qui rive le lac Tchad. Et les pertes sont de plus en plus énormes dans les rangs de l'armée régulière tchadienne. Depuis le début de l'année, le bilan est particulièrement lourd côté tchadien. Lundi dernier, une kamikaze a fait exploser sa ceinture dans le village de Kaiga Kindjiria, provoquant la mort de 9 civils dont 2 femmes et 7 hommes.

La semaine d'avant, dans cette même zone, quatre villageois tchadiens avaient été tués et quatre femmes, enlevées par ces organisations terroristes dont l'épicentre se trouve au Nigeria voisin. La secte islamique Boko Haram est également présente dans le nord du Cameroun et au Nigéria où leurs victimes se comptent par centaines.