Kandia Camara et les enseignants se "battent" sur les réseaux sociaux

Malgré les menaces de Kandia Camara, la Coalition du secteur éducation/formation de la Côte d'Ivoire (COSEFCI) a maintenu son mot d'ordre de grève pour le mardi 28 janvier 2020. Dans un communiqué, la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle avait demandé "aux enseignants d'être présents à leurs postes les mardis 28, mercredi 29 janvier et jeudi 30 janvier 2020". Elle avait également mis en garde contre "toute action visant à semer le désordre, l’incivisme dans les établissements scolaires, et compromettre ainsi l’avenir de nos enfants". La première responsable de l'éducation et les membres de la COSEFCI se sont livrées à une véritable bataille sur les réseaux sociaux avec soit pour objectif de montrer que la grève n'a pas été suivie ou au contraire que les salles de classe ont été fermées le mardi.

Qui de Kandia Camara et la COSEFCI remporte la bataille des réseaux sociaux ?

Comme annoncé depuis quelques jours, la Coalition du secteur éducation/formation de Côte d'Ivoire (COSEFCI) a mis à exécution sa menace de grève le mardi 28 janvier 2020. L'appel de Kandia Camara n'a pas été favorablement perçu par Jean-Marc Kouassi et ses amis. La ministre s'est indignée du fait qu' "en dépit des investissements massifs et de l’attention particulière accordée aux acteurs du système éducatif, au plus haut sommet de l’Etat, le fonctionnement de l’institution scolaire est parfois mis à mal par des arrêts de travail et des mouvements d’humeur qui débouchent sur de violentes manifestations". Les enseignants ont décidé de braver les menaces et de fermer les salles de classe.

Mardi 28 janvier 2020, la COSEFCI faisait le point de la situation sur les réseaux sociaux via la page Facebook Média 1er des enseignants de Côte d'Ivoire. Selon cette organisation, le mot d'ordre de grève a été largement suivi sur toute l'étendue du territoire national. À en croire la coalition, des villes comme Ayamé, Jacqueville, Bouaflé, Abidjan et bien d'autres ont été touchées par la grève. La coalition a félicité les enseignants pour avoir respecté le premier de la grève devant durer 72 heures.

Dans le même temps, Kandia Camara n'a pas voulu laisser la COSEFCI remporter la bataille des réseaux sociaux. Sur la page Facebook du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, un reportage vidéo réalisé dans des établissements scolaires, la réplique a été apportée aux enseignants. L'objectif était de montrer l'effectivité des cours dans les écoles. Selon le ministère, "tous les enseignants ont répondu présent à leurs postes dans les différentes villes, villages et hameaux de la Côte d'Ivoire". Le ministère a déployé les inspecteurs sur le terrain afin de contrôler la présence des enseignants dans les salles de classe.