Éducation nationale: Grosse menace sur l'année scolaire

Le secteur de l'éducation nationale risque de vivre des moments difficiles dans les jours à venir. Alors que la ministre Kandia Camara souhaite une année scolaire sans grèves, elle pourrait être déjà confrontée à des mouvements d'humeur menés par la Coalition du secteur éducation/formation de Côte d'Ivoire (COSEFCI), qui a annoncé une grève de 72 heures à compter du 28 janvier 2020.

L'éducation nationale déjà minée par des grèves ?

Pour l'année scolaire 2019-2020, Kandia Camara, la ministre de l' Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, a opté pour le thème "Enseignants compétents performants et engagés, assurance d’une école de qualité". Au cours de la grande réunion de la rentrée scolaire, le mercredi 11 septembre 2019, au lycée d'excellence Alassane Ouattara de l'amitié ivoiro-chinoise de Grand-Bassam, elle a saisi l'occasion pour regretter les "mouvements d’humeur qui ont malencontreusement perturbé la précédente année scolaire", notant qu'il faut "en tirer les leçons, toutes les leçons". "Dans l’accomplissement de nos missions respectives, nous devons impérativement faire preuve de retenue, en conformité avec notre rôle social de formateurs", a-t-elle déclaré.

La volonté de la ministre de l'Éducation nationale sera contrariée à compter du 28 janvier, car la Coalition du secteur éducation/formation de Côte d'Ivoire vient d'annoncer "un arrêt de travail". La COSEFCI, à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire, qui s'est tenue le samedi 7 décembre 2019, annonce que " vu le sursis de six mois accordé au gouvernement pour accorder des solutions aux légitimes revendications des enseignants et que la patience" de la coalition est arrivée à terme, un arrêt de travail de 72 heures sera observé les 28, 29 et 30 janvier 2020. Les enseignants prévoient également "une rétention des notes à compter du deuxième trimestre".

On se rappelle que l'un des collaborateurs de Kandia Camara, en l'occurrence Kouyaté Abdoulaye, avait mis en garde les enseignants du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) par rapport aux grèves d'enseignants. Le chef de cabinet de Kandia Camara et président de l'Union des enseignants du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (UE-RHDP), s'exprimant à l'occasion d'une remise de tables-bacs dans la ville de Hiré, affirmait que "les opposants actuels au pouvoir Ouattara ont décidé de se saisir de l’école pour fragiliser l’énorme travail abattu par le Premier ministre Gon Coulibaly". "Ne cédez pas à ses chants des oiseaux de mauvais augure", prévenait-il.