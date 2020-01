Shado Chris et la chanteuse gabonaise Shan'L, pas loin de l'amour

Le chanteur ivoirien Shado Chris s'est montré favorable à une relation amoureuse avec la très séduisante chanteuse gabonaise Shan'L.

Shado Chris et Shan'L vers une relation amoureuse?

Lors d'un de ses nombreux passages à Abidjan, la talentueuse chanteuse gabonaise, Shan'L, auteure du titre à succès ''Tchizabengue'', a révélé qu'elle était encore célibataire, avouant avoir un penchant pour un artiste ivoirien qui n'est autre que Shado Chris. ''Shado Chris est mon genre de mec. J'avoue que je suis célibataire sans enfant. Je ne suis pas encore une femme casée. Je suis donc un coeur à prendre'', avait déclaré Shan'L sur les ondes de vibe radio en avril 2019.

Quelques mois après cette fracassante déclaration de la reine des Tchiza, le chanteur ivoirien, qui est également un excellent arrangeur, s'est enfin prononcé sur le sujet. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Shado Chris n'est pas du tout opposé à une aventure avec la chanteuse gabonaise qui se vante d'avoir un très beau postérieur.

«Ecoutez, Shan’L est une très belle femme. Elle a tout ce qu’il faut pour plaire à un homme. J’ai eu l’occasion de lui demander ce qui a été relayé dans les médias, elle n’a pas dit le contraire. Elle est mon genre également. Je dois l’admettre. De mon côté aussi, je suis célibataire et un cœur à prendre », a laissé entendre l’arrangeur-chanteur à vibe radio.

Ces propos de Shado Chris ont abondamment été relayés sur la toile, et plusieurs internaures ivoiriens encouragent l'auteur du titre ''Je suis jahin prêt'' à agir le plus rapidement possible. ''Mon ami, on dit quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a jamais hors-jeu. Il ne faut pas faire, les Gabonnais vont prendre les Ivoiriens pour des plaisantins. Et puis, elle est trop belle. Donc, pardon, il faut gérer ce dossier très rapidement. On va passer à autre chose'', a réagi un internaute.