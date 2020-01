Olokpatcha raconte ce qui s'est passé le jour de la mort de Dj Arafat

Plus de six mois après le décès d'Ange Didier Houon alias Dj Arafat, Olokpatcha L'empereur est revenu sur les derniers instants qu'il a passés avec son défunt compagnon.

Olokpatcha raconte les derniers instants de Dj Arafat

Olokpatcha L'empereur, en plus d'avoir été l'ami d'enfance de feu Dj Arafat, a été son homme de main le plus loyal, et ce, durant plus d'une décennie. Toujours aux côtés du Beerus Sama, il était prêt à laisser sa peau, rien que pour la sécurité de Dj Arafat. C'est donc tout logiquement que le boss de la Yorogang hébergeait son compagnon qui le suivait presque partout.

Pour de nombreux fans de l'artiste, communément appelés chinois, le tragique accident de moto de Dj Arafat au soir du 11 août 2019 n'aurait jamais eu lieu si Olokpatcha était présent à ses côtés.

Lors de la récente interview accordée à Abidjanshow.com, Olokpatcha a livré les derniers instants qu'il a passés avec son frangin. ''On venait de finir le concert du Yelam’s. J’avais en main le sac des dons de la soirée. J’ai fait le point des activités avant de le rejoindre à la maison. Épuisé par les activités, je me suis endormi. Quelques heures plus tard, j’ai senti la présence d’Arafat Dj dans ma chambre. J’ai légèrement ouvert les yeux et j’ai vu mon ami debout, me regardant durant plusieurs minutes sans dire mot.

Après, il est sorti de ma chambre et est reparti dans sa chambre. Il a fermé violemment la porte de sa chambre. J’ai trouvé son geste bizarre. Je l’ai appelé. Je voulais lui demander ce qu’il avait, mais il n’a pas voulu me répondre. Il s’est enfermé dans sa chambre. C’était comme si mon frère voulait me dire quelque chose ce jour-là mais avait honte de me regarder. Après, je me suis rendu à Yopougon pour une visite à ma famille. C’est dans cette commune que j’ai appris l’accident de mon frère'', a témoigné le fidèle lieutenant de Dj Arafat.

Ayant créé sa propre poissonnerie après le décès de son frangin, Olokpatcha n'est vraiment pas intéressé à poursuivre son aventure dans le showbiz. ''Il n'y a rien dans le showbiz. Du lundi au lundi, c'est la même chose. L'alcool, la cigarette, les femmes; toujours la même chose. Moi, aujourd'hui, je ne bois plus. Je ne fume plus. Si je veux voir mes amis, j'appelle, on s'assoit dans un endroit, on échange et après, je rentre chez moi. C'est tout'', a ajouté Olokpatcha.