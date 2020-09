Petit Denis : "Je suis incompris...l'homme peut changer"

Petit Denis est sans contexte l'un des meilleurs chanteurs zouglou de Côte d'Ivoire. Cet artiste à la voix fort distinguée a réussi à mettre les Ivoiriens unanimes sur son talent. Depuis le début de carrière musicale, "l'enfant de Gbatanikro" ne cesse de confirmer tout le bien qu'on dit de lui. Mais malheureusement, Koulaté Denis, de son vrai nom, ne parvient pas à s'imposer sur le plan international.

Pourquoi Petit Denis peine à s'imposer à l'international

Koulaté Denis, plus connu sous le nom Petit Denis, est un artiste-chanteur ivoirien né le 23 septembre 1976 à Tabou, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il a été révélé au grand public ivoirien en 1996 grâce à sa chanson Tournoi, extrait de son premier album solo. Le zouglouman, de sa voix hors pair, a le mérite de raconter une simple histoire avec un brin d'humour, sur un fond musical qui ne laisse pas indifférent. Denco (son autre surnom) s'introduit très rapidement dans le coeur de mélomanes ivoiriens. Ce premier disque permet à Petit Denis de s'imposer comme une valeur sûre du zouglou, la musique née dans les cités universitaires au début des années 90 et propulsée par Didier Bilé. Deux ans plus tard, le jeune Denis sort sa seconde oeuvre discographique et connait un autre succès.

Au fil des années, Petit Denis a fini par être l'un des dignes ambassadeurs du zouglou en Côte d'Ivoire. Cependant, ses fans rêvent de le voir conquérir la scène internationale. Malgré son talent, leur idole n'a pas le succès international tant convoité. Des acteurs du showbiz ivoirien estiment qu'El Capo n'a pas la carrière qu'il mérite. Le chanteur a connu diverses fortunes dues à son addiction à la drogue.

Vendredi 18 septembre 2020, le chanteur de zouglou a livré des confidences face aux caméras de Life Tv. Il est revenu sur son concert manqué du 22 juillet 2020 à cause de la crise du coronavirus. "Je ne suis pas chaud pour relancer le concert. Je ne veux pas être hypocrite", a déclaré Petit Denis. Devant les vives critiques à son égard, Denco a déclaré : "Je pense que je suis un incompris (...) Je suis désolé ; j'ai mon concept à moi. Il vaut mieux que l'on se concentre sur ma musique." À propos du sombre passé causé par la drogue, l'artiste soutient que "l'homme peut changer"