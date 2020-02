Alafé Wakili: Son épouse, Tata Nahomi, livre des secrets sur leur couple

L'animatrice télé, Tata Nahomi, a écrit un message assez émouvant sur la toile, dans lequel elle rend un vibrant hommage à son époux, Alafé Wakili, Directeur général du quotidien ivoirien L'Intelligent d'Abidjan.

Tata Nahomi raconte sa nouvelle vie d'animatrice-épouse aux côtés du journaliste Alafé Wakili

Ce n'est pas un secret. La talentueuse animatrice télé Nahomi Amoussou, plus connue sur le pseudonyme de Tata Nahomi, est en menage avec le journaliste-écrivain, Alafé Wakili. On se souvient encore, lorsqu'elle a été prise à partie par les chinois de Dj Arafat, après le décès de l'icône du couper décaler, comme un bouclier, le journaliste était monté au créneau pour mettre en garde les détracteurs de son épouse et réaffirmer à celle-ci tout son amour et son soutien.

Un amour dont ne doute pas Tata Nahomi qui est aujourd'hui une femme comblée dans le foyer comme sur le plan professionnel. Et ce, grâce à Alafé Wakili. Dans une publication sur sa page Facebook, Tata Nahomi a révélé avoir pris une importante décision après son union avec celui que le monde de la presse appelle affectueusement Le Barbouze.

''Depuis Octobre 2019, mon entreprise Chic Event a fusionné avec celle de mon époux: Totem Communication. On nous a souvent dit d'éviter de gérer nos affaires en couple ou en famille. À force d'entendre ces préjugés, j'avais fini par y croire. Je me demandais si j'allais être à la huteur de ce nouveau défi. Est-ce que travailler ainsi tous les jours avec mon époux n'allait pas occasionner des incompréhensions, des disputes?'', a confié l'animatrice de l'émission Wozo Vacances.

"J'avais oublié qu'un enfant de DIEU, né de nouveau par JÉSUS CHRIST, ne vit pas les mêmes histoires que tout le monde...Aujourd'hui, je suis heureuse et fière d'avoir El HADJ Wakili Alafé comme Boss à la maison et DG au boulot. Il est Intelligent, prévoyant, méthodique, perfectionniste... c'est un leader exceptionnel. Sauf qu'il est un peu rapide parfois. Il peut gérer plusieurs events en même temps pour Totem Communication, tout en éditant des articles de qualité pour le quotidien l'Intelligent d'Abidjan et Afriki Presse sans oublier de s'occuper de ses amis et de sa famille", témoigne-t-elle.

Poursuivant, Tata Nahomi a fait savoir que la différence de croyances religieuses, n'a pas pu avoir raison de leur union. ''Certains diront: "Mais il est musulman, toi tu es chrétienne, vous priez comment?". Chacun prie de son côté tout en respectant l'autre et ses convictions. C'est facile à le dire et pas aisé à la pratique. Je sais. Mais pour y arriver, mon secret se trouve dans le chapitre 31 du livre de Proverbes de la SAINTE BIBLE'', rassure l'animatrice et femme au foyer.

Pourquoi un tel témoignage sur les réseaux sociaux? Nahomi Alafé s'explique: ''Je suis bénie et j'ai voulu partager mon témoignage avec vous en ce mois dédié à l'Amour. J'ai une pensée pour ceux et celles qui désirent se marier et garder leur union dans l'amour et la paix: que le Tout Puissant vous l'accorde au nom suprême de JÉSUS. Que Dieu vous bénisse et vous permette d'avoir d'agréables surprises'', a-t-elle imploré.