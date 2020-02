Après avoir "donné sa vie" à Dieu, ce qui arrive à Arnaud Jaguard

Plus de 6 mois après le décès de Dj Arafat, quelque chose s'est passée entre Logbo Valentine alias Tina Glamour et Arnaud Jaguard.

Ce qui s'est passé entre Arnaud Jaguard et Tina Glamour

Arnaud Jaguard a été un ami de longue date de Dj Arafat. Il a exercé en tant que directeur artistique de la Yorogang avant de se retirer du label à la suite de quelques incompréhensions avec Ange Didier Houon avec qui il a fait la classe de sixième, peu avant les années 2000 dans la commune de Yopougon. Ayant également travaillé aux côtés de plusieurs artistes ivoiriens de renom tels que Debordo Leekunfa et Ariel Sheney, Arnaud Jaguard a été rappelé par son frangin, Dj Arafat, afin qu'il soit le manager général de la Yorogang.

Il fut donc le tout dernier manager du Beerus Sama jusqu'à sa brusque disparition le 12 août 2019 à la suite d'un grave accident de moto. Quelques jours après l'inhumation du père de la Chine (nom donné à ses fans), Arnaud Jaguard a été exclu par les autres membres de la Yorogang qui lui reprochaient le fait d'avoir détourné l'argent destiné au groupe après les obsèques du Daishikan.

Cependant, le manager a toujours obtenu le soutien de Tina Glamour qui, dans l'une de ses fracassantes sorties, avait annoncé la dissolution de la Yorogang. Avant d'annoncer sa ferme volonté de prendre la tête de la structure créée par son défunt fils. Logbo Valentine avait affirmé qu'elle comptait travailler avec Arnaud contrairement à Landry Agban, Olokpatcha, Ali Le code et autres à qui elle avait demandé de se retirer.

Eh bien! La complicité entre Arnaud Jaguard et la mère du Beerus Sama s'est confirmée vendredi puisque le tout dernier manager, désormais vice-président d'une Ong, a fait un grand geste à l'endroit de Tina Glamour et de Zoumana Bakayoko, directeur général de la chaine Ivoire Music Tv où il occupe également le poste de Directeur artistique adjoint.

«Merci Seigneur pour la nouvelle vie et la grâce que tu me donnes. Aujourd’hui votre humble serviteur est désormais vice-président et ambassadeur de l’Ong ''Le RÉSEAU'' qui mène des œuvres caritatives. Et comme on le dit toujours: la charité bien ordonnée commence par soi-même, j’ai décidé, avec l’accord de la mère fondatrice Maman Tia Adelaïde de Washington, d’offrir 20 sacs de riz à ma Mère Maman Tina Glamour et à ma deuxième famille Papa Zoumana Bakayoko et à Maman Mouna Bakayoko ( IVOIRE TV MUSIC ) pour leur souhaiter une très bonne et heureuse année 2020. De grandes choses à l’horizon. Avec Dieu, on fera toujours des exploits», a déclaré Arnaud Jaguard.