Ariel Sheney et Amina imités à Wozo vacances, des Ivoiriens grognent

De nombreux Ivoiriens se plaignent du fait que la Bimbo togolaise, Maria Mobil, la '' Amina'' d'Ariel Sheney, soit imitée à Wozo Vacances.

Des Ivoiriens ne veulent pas de Maria Mobil à Wozo Vacances

L'émission de divertissement dédiée aux enfants denommée Wozo Vacances repart de plus belle. Les pré-selections ont débuté depuis quelques semaines. La charmante animatrice Nahomie et son équipe ont sillonné plusieurs communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays pour détecter les groupes devant prendre part aux differéntes manches.

Comme chaque année, le comité d'organisation de Wozo vacances est mis à rude contribution par les Ivoiriens. Et pour cette édition 2019, les premières critiques se manifestent déjà. En effet, plusieurs internautes ont exprimé leur désolation de voir Maria Mobil, la top model togolaise qui a joué le role de ''Amina'' dans le clip d'Ariel Sheney. Pour certains internautes, cette jeune fille qui exhibe ses rondeurs à la limite de la décence sur les réseaux sociaux, n'est pas un exemple à suivre. '' Pendant qu'on censure d'autres artistes pour leur manque de pudeur, est-ce normal qu'on autorise les enfants à imiter cette fille à l'émission wozo vacances ?'' a publié un internaute sur Facebook.

Cette publication qui a abondamment été rélayée, a suscité de nombreux commentaires. '' La RTI déconne sincèrement . Amina ne chante pas avec Ariel Sheney. Mais pourquoi accepter ces genres de dérives à Wozo. Donc on veut apprendre à nos enfants à se deshabiller en public ? Je comprends pourquoi le taux de réussite des examens est en baisse'', a commenté une internaute. Quand un autre écrivait : '' Aucune éducation pour les enfants. J'aime bien Ariel Sheney, mais je ne souhaite pas que les enfants imitent ce clip, il y a trop de scènes osées.''

Par contre, il y en a d'autres qui ne voient aucun inconvénient à ce que Maria Mobil soit imitée par les enfants à Wozo Vacances. '' Mais c'est quoi le problème, est-ce que les enfants se mettent nus lorsqu'ils imitent Maria Mobil. Ce sont des polémiques inutiltes parce que la RTI n'écoutera pas tous ce que vous dites.''