Tina Glamour explique la mystérieuse naissance de Dj Arafat

La mère de feu Dj Arafat, Logbo Valentine dit Tina Glamour, a révélé que son fils avait quelque chose de spéciale à sa naissance.

Tina Glamour: ''Il était spécial parce qu'il est né avec un signe''

Plus de 6 mois qu'Ange Didier Houon alias Dj Arafat est décédé, mais pas un seul jour sans que son nom ne soit évoqué dans les médias. Ses proches sont régulièrement invités à des émissions afin de parler de la légende du Couper décaler. La semaine dernière, sa mère, Tina Glamour, a une fois de plus été conviée à l'émission Faha Faha diffusée sur la chaîne Ivoire Tv Music. Elle en a donc profité pour expliquer la naissance de son fils dont un signe présageait de l'avenir qui l'attendait.

''Ange Didier est né bizarrement un samedi à 23h55. Le jour où je devais accoucher, son papa, Feu Houon Pierre, s'apprêtait à sortir. Je lui ai dit que j'allais accoucher. Pensant que je voulais le retenir, il est sorti quand même. Et dès qu'il est sorti, j'ai eu très mal au ventre et il y avait une dame qui était avec nous. Tantie Véronique, c'est elle qui m'a accompagnée à la clinique. J'ai accouché mon fils, seule... Et c'est le lendemain que son père m'a trouvée à l'hôpital'', a déclaré Logbo Valentine.

Poursuivant, la mère du fondateur de la Yorogang, a révélé que son son fils avait quelque chose de spéciale à sa naissance. ''A sa naissance, il était spécial parce qu'il est né avec un signe. Il était très velu comme un gorille et était foncé...Le lendemain, quand on l'a lavé, on a eu l'impression que c'était un métis. Et son père a même demandé si c'était l'enfant avec qui nous étions revenus de l'hôpital. Il était mignon comme c'est pas possible. Et il ne pleurait jamais hein. Tout petit, il avait les petits yeux mais il avait un regard très perçant'', a témoigné Tina Glamour.