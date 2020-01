Rumeurs de rififi à la Yorogang de Dj Arafat: Toute la vérité

Une information circule depuis quelques heures sur la toile, selon laquelle le bureau de la Yorogang de feu Dj Arafat, dirigé par Landry Agban, a démissionné. Voici la réaction d'un membre de la Yorogang.

Démission du bureau de la Yorogang, la réaction de Yves Roland Jay Jay

Quelques semaines après le décès du roi du Couper décaler, Dj Arafat, un de ses fidèles lieutenants, Landry Agban, a été désigné par des collaborateurs de l'artiste, comme étant le nouveau président de la Yorogang, le label de musique créé par Ange Didier Houon. Ce dernier s'est donné pour mission principale de pérenniser les oeuvres de son défunt artiste.

Pour ce faire, Landry Agban a établi un bureau composé des amis les plus fidèles de Dj Arafat, notamment Olokpatcha, Yves Roland Jay Jay, Ali le code et bien d'autres. Le tout nouveau président de la Yorogang avait également réintégré Youyou Toits Rouge et Habib Marouane qui avaient quitté la structure lorsque le Beerus Sama était encore en vie.

Durant les quatres premiers mois d'activité, les membres de la Yorogang se sont heurtés à de nombreuses difficultés. Le dernier titre de Dj Arafat intitulé ''Kong'' dont la sortie était programmée deux semaines après la prise de fonction de Landry Agban, a fait l'objet de nombreuses tractations avant d'être finalement mis à la disposition des fans de l'artiste le 26 janvier dernier, jour de la célébration de l'anniversaire du Yôrôbô.

De plus, la première édition du Festival Dj Arafat qui a eu lieu le 26 décembre 2019, a été interrompue à cause d'un énorme cafouillage. Des faits qui ont poussé de nombreux observateurs à déplorer le manque de professionnalise de la nouvelle Yorogang.

Dans la soirée du mercredi 29 janvier 2019, des médias ont informé que Landry Agban, face à l'échec constaté de sa mission, a décidé de rendre le tablier. Et avec lui, tous les membres de son bureau. Il a même été rapporté que la mère de Dj Arafat, Dame Logbo Valentine alias Tina Glamour, aurait manifesté le désir de prendre la tête de la Yorogang.

Joint au téléphone, Yves Roland Jay Jay qui occupe le poste de chargé de communication au sein du bureau de la Yorogang, a infirmé cette information. ''C'est une mauvaise information. La Yorogang n'a jamais démissionné. La Yorogang est toujours en place, plus que jamais déterminée à travailler pour la mémoire de notre légende Dj Arafat'', a-t-il soutenu.