Présidentielle: Bédié reçoit le soutien des cadres de Kouassi-Kouassikro

Le PDCI-RDA, Henri Konan Bédié pourront compter sur le département de Kouassi-Kouassikro et de l’ensemble de ses cadres dans leur vision de reconquête du pouvoir d'État en 2020.

Cadres et élus de Kouassi-Kouassikro jurent fidélité à Bédié et au PDCI-RDA

Lundi 3 février 2020, élus et cadres de cette localité située dans la région du N'Zi sont allés témoigner leur soutien au "sphinx" de Daoukro, ainsi qu’à l’ensemble de toute la haute direction du vieux parti.

La délégation avait à sa tête l’honorable N’Zi Eliane, député de la circonscription de Bocanda. L’élu PDCI-RDA ne manquera pas de livrer un message plein d’assurance au président de son parti Henri Konan Bédié. « Kouassi-Kouassikro reste et demeure un bastion imprenable du PDCI-RDA », a-t-elle rassuré au nom de la délégation.

Il y a peu, le maire Kouadio Kouakou Bertin claquait la porte du parti pour rejoindre le RHDP du président Alassane Ouattara. Mais ce départ, à en croire la délégation venue de Kouassi-Kouassikro, n’a en aucun cas ébranlé la vitalité du parti septuagénaire dans cette région de la Côte d’Ivoire.

«18 conseillers municipaux sur les 27 que compte la commune sont restés attachés aux idéaux du parti », ont rassuré l'honorable Koffi Jean Paul, député de la circonscription de Kouassi-Kouassikro et M. Kouakou Kouadio Joseph, délégué nouvellement nommé par le président M. Bédié. En retour, le président du PDCI-RDA a salué l'engagement des élus et des cadres à servir le parti de feu Felix Houphouët-Boigny. Il n'a pas manqué d'appeler à l’union toutes les filles et fils de cette localité en vue d’assurer au PDCI-RDA la victoire au soir du 31 octobre 2020.

Des personnalités du Parti démocratique de Côte d'Ivoire dont le vice-président, par ailleurs grand conférencier du PDCI-RDA, Gnamien Yao, et le doyen Boussou Kouassi Eugène, ancien député ont pris part à cette rencontre,.