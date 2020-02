Décès de Dj Arafat, sa grand-mère, Dandi Hélène, accuse Tina Glamour

La grand-mère de Dj Arafat, Mémé Dandi Hélène, dans une vidéo publiée sur la toile, a craché ses vérités à sa fille Tina Glamour qui a accusé sa famille marternelle d'avoir tué Dj Arafat.

Mémé Dandi Hélène: "Tina Glamour, reconnais que tu as contribué à la mort bizarre de Dj Arafat"

Le mère de feu Dj Arafat, Tina Glamour, a récemment révélé que son fils a été livré en sorcellerie par les membres de sa famille maternelle.''Mon fils a été dérouté spirituellement (...) Mon fils a été victime de sorcellerie familiale, et ça vient du côté maternel. J'assume ce que je dis parce que ce sont eux qui sont venus s'exhiber dès que mon fils est décédé", avait-elle déclaré.

Avant de s'en prendre à sa propre mère, Mémé Dandi Hélène: ''Je ne peux pas comprendre que mon fils soit décédé et qu'il y ait des gens que je ne connais même pas, qui viennent patauger dans la maison de mon fils comme des reptiles. Ils font des réunions clandestines sans m'en informer. Et qui est à la tête de ça?Ma propre mère. J'aime bien ma mère mais tu ne voles pas ce qui m'appartient. Elle n'a jamais apprécié ma relation avec Houon Pierre, le père de Dj Arafat. Qu'elle reste loin des affaires concernant mon fils'', avait dénoncé Logbo Valentine lors de son passage sur les ondes de Radio nostalgie.

Quelques semaines après ces virulents propos de Tina Glamour, la grand-mère de Dj Arafat est montée au créneau pour dire sa part de verité. ''Tu es une grande chanteuse, le moment est venu pour que tu nous offres ta voix et non des injures", a-t-elle soutenu dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. ''Moi, je veux pérenniser la vision pour mon petit garçon, créer une fondation pour ses enfants, pas pour moi. Tu sais que j'ai déjà créé deux Ong... mais tu t'es accaparé de la fondation. OK vas-y. Prends! Mais apprends à te respecter et apprends à me respecter. Tu ne m'as pas créée. Tu ne m'as pas mise au monde. C'est moi qui t'ai mise au monde'', a-t-elle rappelé.

Par ailleurs, Mémé Dandi Hélène a signifié que Tina Glamour est en grande partie responsable de la mort de Dj Arafat. ''Le pouvoir de mère que tu as eu pour tuer mon garçon, j'ai aussi le même pouvoir, mais je ne vais pas l'utiliser contre toi. Il suffira que je te maudisse comme tu l'as fait à Arafat et tu periras à la minute. Je prie pour que Dieu touche ton coeur. Tu as tué mon garçon et tu veux aussi me tuer ,mais tu m'aura pas.... le mal que tu as fait à Didier ,il faut t'en repentir. Reconnais que tu as contribué à la mort bizarre de ce garçon'', a lancé Dandi Hélène.