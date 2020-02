Palabres autour des biens de Dj Arafat: Tina Glamour se fâche

Accusée d'avoir privé les enfants de Dj Arafat des biens de leur père, Tina Glamour a répondu très sèchement.

Tina Glamour: ''Que les gens me laissent tranquille''

La mère de Dj Arafat, Logbo Valentine, n'en finit plus avec les polémiques sur la toile depuis le décès de son fils. Après ses sorties fracassantes et les virulentes critiques qu'elle a essuyées, la mère du Daishikan est accusée par certains proches de Dj Arafat d'avoir privé les enfants de Dj Arafat vivant en France, des biens de leur père.

''Que Tina Glamour pense un peu à ses petits-enfants qui doivent aussi avoir des souvenirs de leur défunt père. En plus d’avoir reçu plus de 30 millions de FCFA en dons ainsi qu’une une villa, Tina Glamour voudrait désormais percevoir les droits d’auteur d’Arafat Dj... Elle s’est rendue au Burida pour réclamer les droits d’auteur d’Arafat Dj. Les responsables du Burida ont rejeté sa demande. Nous devons penser à l’avenir des enfants d’Arafat Dj", ont confié des proches de l'artiste à abidjanshow.com.

Jointe au téléphone, la mère du Daishikan est rentrée dans une colère noire après avoir appris ce qui se raconte sur elle depuis ce mercredi matin.

''Ne m'appelez plus jamais pour ce genre de bêtises. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Je suis une mère effondrée, très abattue par la mort de mon fils. Dites à abidjanshow.com de me laisser en paix'', nous a lancé, furieuse, la mère de feu Dj Arafat.

Lors de sa récente interview accordée à la chaîne de télévision Ivoire Tv Music, la mère de Dj Arafat avait révélé que certaines personnes tentaient de la mettre en conflit avec les mères des enfants de son fils.

"Il y a des gens qui montent les mères des enfants de mon fils contre moi. Certaines refusent de me remettre les biens de mon fils. Figurez-vous que, jusqu’à ce jour, je n’ai reçu aucune voiture appartenant à mon fils. Je loue des véhicules pour mes déplacements. J’ignore où sont les véhicules et le nom de la personne qui les garde. Même si elles ont eu des enfants avec mon fils, aucune d’entre elles, n’est mariée à Arafat Dj. Je suis sa mère et j’ai aussi le droit de réclamer des choses», s’est plainte Tina Glamour.