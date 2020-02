Carmen Sama: Comment elle a conquis le coeur de Tina Glamour

La veuve de Dj Arafat, Carmen Sama, a rendu un bel hommage à la mère de son défunt mari, Tina Glamour. Chose qui prouve que la hache de guerre est définitivement enterrée entre ces deux femmes chères au Beerus Sama.

Carmen Sama à Tina Glamour: ''C'est toi la plus belle maman''

Ce n'était plus un secret pour personne. Les relations entre la mère de Dj Arafat et sa jeune veuve, Carmen Sama, n'étaient pas au beau fixe. Et ce, bien avant le décès du boss de la Yorogang.

On se souvient encore de la vidéo publiée sur les réseaux sociaux, dans laquelle Tina Glamour accusait son fils de l'avoir poignardée. Visiblement mal en point, la mère de Dj Arafat, assise dans une chaise roulante, dans un hôpital, répétait à plusieurs reprises: ''Arafat Dj m’a poignardée''.

Des personnes proches de l'artiste avaient confié que sa mère s'était invitée ivre au domicile de son fils qui célébrait l’anniversaire de Carmen Sama, pour y créer un scandale.

''Tina Spencer en colère s’est mise à tout casser dans la maison d’Arafat. Elle est finalement tombée sur une table vitrée quand son fils a voulu la maîtriser. Résultat, Tina s'est blessée au postérieur'', avait confié à l'époque le proche de la Yorogang.

Après la brusque disparition du boss de la Yorogang, la mère de Dj Arafat s'en était prise à la veuve de son fils, demandant à cette dernière un minimum de respect.

''Demandez à la femme de mon fils pourquoi elle a condamné la maison de mon fils sans mon autorisation. Ça fait 10 fois que je l’appelle, elle ne décroche pas. Il faut respecter celui pour qui tu pèses en millions aujourd’hui. Tu as marié mon enfant. Tu dois me vénérer et laver mes habits», avait soutenu Tina Glamour.

Quelques mois après cette fracassante sortie, Tina Glamour a été complètement séduite par Carmen Sama, comme le témoigne la récente vidéo diffusée sur la toile, dans laquelle les deux femmes dansaient au rythme d'une musique de Dj Arafat.

De plus, Logbo Valentine a illuminé de sa présence la cérémonie d'inauguration de la boutique portant le nom de ''Rafna Houon'', la toute dernière fille de Dj Arafat. Et là encore, ce sont des femmes complètement réconciliées que l'on a pu apercevoir.

Une réconciliation qui ne fait plus l'ombre d'un doute puisque Carmen Sama a rendu un bel hommage à la mère de son défunt mari, en publiant mercredi une photo de Tina Glamour sur son compte Instagram, ajoutant la légende suivante: ''C'est toi la plus belle maman''.