Eudoxie Yao trompée par son fiancé Grand P (?): Ce qui s'est passé

Plusieurs mois après avoir officialisé leur relation, Eudoxie Yao est très en colère contre celui là même qu'elle a présenté comme son petit ami, Grand P. Voici les raisons.

Eudoxie Yao va-t-elle rompre avec l'artiste Grand P

La star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, et l'artiste guinéen, Grand P, avaient récemment affirmé qu'ils entretenaient une relation amoureuse et que le mariage était prévu pour très bientôt. Une information pris par de nombreux internautes comme une histoire montée de toutes pièces en raison simplement de l'énorme différence physique entre les deux célébrités.

D'un côté, la go bobaraba disposant d'un énorme et très imposant postérieur, et de l'autre, un homme de très petite taille dont la masse n'est pas comparable à celle de la bimbo ivoirienne. Cela ne pouvait être que du pur marketing, selon certains internautes.

De son côté, Eudoxie Yao confirmait, chaque fois qu'elle en avait l'occasion, sa relation avec l'artiste guinéen. '’Grand P et moi, nous entretenons une rélation, mais pour le moment, nous ne sommes pas encore passés à l’acte. C’est mon fiancé’’, avait-elle déclaré sur les ondes de Trace Fm en novembre 2019.

Dans une vidéo publiée récemment sur les réseaux sociaux, l'on aperçoit Grand P et une jeune dame, tous les deux en peignoirs, allongés sur un lit en train de s'embrasser. Une vidéo rapidement parvenue à Eudoxie Yao qui a décidé de mettre fin à sa relation avec Grand P.

De son côté, Grand P dénonce un complot contre sa personne car, dit-il, on lui aurait fait croire qu'il s'agissait d'un tournage de clip mais à sa grande surprise, la vidéo a été publiée sur Internet. Il a donc menacé de poursuivre cette affaire devant les tribunaux .

Clamant son innocence, Grand P cherche à se faire comprendre et pardonner par sa dulcinée Eudoxie Yao. Laquelle s'est tournée vers ses abonnés Facebook pour leur demander la conduite à tenir. ''Mes Bébé, Grand P, mon ancien mari, me demande pardon afin qu’on se remette ensemble, j’accepte ou je décline sa proposition ?'', a-t-elle interrogé.