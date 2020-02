Rap Ivoire: Vers la dislocation du groupe Kiff no Beat ?

Au cours des trois derniers mois, deux membres du groupe Kiff no Beat, Didi B et Elow'n, ont dévoilé deux différentes productions solo. Ce qui suscite des interrogations de plusieurs mélomanes relativement à l'avenir du groupe.

Les Kiff no Beat vont-ils se séparer ?

Le célèbre groupe ivoirien ''Kiff no beat'', a révolutionné le rap en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Révélés en 2010 grâce à un concours de rap dénommé Faya Flow qu'ils ont brillamment remporté, nos cinq compagnons vont finalement s'imposer comme les leaders du rap en Côte d'Ivoire.

En moins de 10 ans, Didi B, Eljay, Elow'n, Black K et Jochar vont sortir des titres tels que ''Samusement'', ''Anita'', ''Ca gâte coeur'', ''La vie de Lougah'' et bien d'autres qui seront adoptés par le public.

Un succès retentissant au plan national qui ouvrira au groupe les portes de l'international, leur permettant ainsi de réaliser des featuring avec des artistes de renom tels que Dj Arafat, Sidiki Diabaté, Kaaris, Dadju et bien d'autres.

Ayant glané de nombreux trophées en Côte d'Ivoire et à l'extérieur du pays, les Kiff no beat ont toujours su préserver l'entente, l'union et surtout la solidarité au sein du groupe. Jamais il n'a été question d'une quelconque bisbille entre les Kiff no beat.

Bien au contraire, les jeunes gens se soutiennent mutuellement à chaque fois que l'un d'entre eux se retrouve confronté à une polémique avec un autre artiste. On se souvient encore du clash entre Dj Arafat et Elow'n; le dernier cité avait reçu le soutien sans faille de ses partenaires.

Bien que le groupe n'ait jamais manifesté de signes d'une quelconque dislocation, des faits produits récemment suscitent tout de même quelques interrogations.

En novembre 2019, Didi'B a d'abord dévoilé un single solo dénommé ''Assinie''. Trois mois plus tard, c'est au tour d'Elow'n de tenter une expérience solo en dévoilant un single intitulé ''Ya pas cours''.

''Depuis plus de 20 années que le groupe Magic Sytem est présent sur la scène musicale, jamais Asalfo ni aucun des autres membres du groupe, ne s’est produit en solo. Par contre, avec le groupe Sexion d’Assaut, l'on a assisté à des essais solo de Maître Gims, puis de Black M. Et peu aprés, ce fût la dislocation du groupe. Le groupe Bana C4 avait subi le même sort, coup d'essai solo de Hiro le coq, puis dislocation du groupe... Pareil pour The Shin Sekaï, une production solo de Dadju a également conduit à la dislocation du groupe. J'espère que ça ne sera pas le cas pour les Kiff no beat", a commenté un internaute.