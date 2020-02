Claire Bahi: ''La sorcellerie existe bel et bien dans le Couper décaler''

La nouvelle chantre de l'Éternel, Claire Bahi, a accordé une interview à Afrique-sur7.fr. L'artiste a répondu sans faux-fuyant aux questions de la belle Ariane Touré.

Claire Bahi: ''Le Couper-décaler et moi, c'est définitivement terminé''

Après la mort de son ami et frère, Ange Didier Houon alias Dj Arafat, la chanteuse ivoirienne, Claire Bahi, qui se faisait appeler la Première dame du Couper décaler, a décidé de tourner le dos au genre musical qui l'a révélée au grand public, pour se consacrer entièrement à la musique chrétienne. Dans une interview vidéo accordée à Afrique-sur7.fr, la nouvelle chantre ivoirienne a affirmé que son choix est irréversible.

''Moi et le couper-décaler, c'est terminé. C'est tellement bon d'être avec le Seigneur Jesus-Christ. Le divorce est proclamé. Il n'y a vraiment plus de chance que je revienne dans le Couper décaler'', a déclaré La Mama qui a révélé que la sorcellerie existe bel et bien dans le Couper décaler.

''La sorcellerie existe bien dans le Couper décaler. Ils m'ont lancé un sort, l'ulcère de burili, et c'est le Seigneur seul qui nous protège. Le fétichisme et la méchanceté existent bel et bien dans le Couper décaler. Et dans le monde chrétien aussi, parce que le diable a fini avec le monde, il est maintenant dans les églises", a confié Claire Bahi.

La Mama est revenue sur les raisons de sa reconversion en Jésus-Christ, sa relation amoureuse, ses relations avec Dj Arafat et bien d'autres. Suivez l'intégralité de la vidéo sur Afrique-sur7.fr.