Empoisonné, voici comment se porte Daishi Junior, le sosie de Dj Arafat

Récemment victime d'une tentative d'empoisonnement lors d'une virée nocturne dans la ville d'Abidjan, voici comment se porte Daishi Junior, le sosie de Dj Arafat.

Daishi Junior, le sosie de Dj Arafat: ''Des gens ont voulu ma mort mais je suis là''

Le jeune Daishi Junior est incontestablement celui qui s'est imposé comme le véritable sosie de Dj Arafat parmi les nombreux fans du Beerus Sama qui se sont autoproclamés sosies du boss de la Yorogang après son décès. Sa ressemblance avec le leader de la Chine ne fait l'ombre d'aucun doute. De plus, il réussit parfaitement à interpréter les chansons les plus difficiles de Dj Arafat, dans lesquelles on n'entend quasiment aucun mot français.

Cette forte ressemblance avec son idole, Dj Arafat, est certainement la raison pour laquelle il a été sollicité pour le tournage du clip du dernier single du Yôrôbô intitulé ''Kong''. Quelques jours après la publication du clip de Kong sur les réseaux sociaux, Daishi Junior a été victime d'un empoisonnement qui a manqué de peu de lui couter la vie.

Interné dans un centre de santé le 6 février dernier, le sosie de Dj Arafat avait rejoint son domicile avant de rechuter à nouveau le 11 février. Très mal en point, l'artiste, par le biais de son chargé de communication, avait demandé des prières en sa faveur. ''Priez pour votre artiste s'il vous plait. Daishi Junior est actuellement dans un état critique. Pourquoi faire du mal à un être humain parce qu'il a décidé d'imiter quelqu'un qu'il aime? Priez pour votre artiste s'il vous plait'', avait-il écrit sur la page Facebook de Daishi Junior.

Dans une vidéo publiée sur la toile, l'artiste a tenu à rassurer ses fans quant à l'amélioration de son état de santé. ''J'ai été victime d'empoisonnement. J'étais effectivement dans un état très critique. Des gens ont voulu ma mort mais comme Dieu est grand, je me porte desormais mieux. Je suis encore là pour faire honneur à papa (Dj Arafat). Je dis un grand merci à tous ceux qui ont prié pour moi. C'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer'', a déclaré Daishi Junior.