Daishi Junior, le sosie de Dj Arafat, entre la vie et la mort?

Daishi Junior, l'un des sosies de Dj Arafat, a été victime d'un empoisonnement et serait actuellement dans un état critique.

Qui veut tuer Daishi Junior, le sosie de Dj Arafat?

Dès les premières heures qui ont suivi le décès du roi du Couper décaler, Ange Didier Houon alias Dj Arafat, plusieurs de ses fans, dans l'objectif de vouloir pérenniser l'image de l'artiste, se sont autoproclamés sosies du Beerus Sama. Mais parmi ces jeunes sosies, le dénommé Daishi Junior est parvenu à se démarquer des autres; et ce, pour plusieurs raisons.

Le jeune homme a de nombreux traits de ressemblance avec le Zeus d'Afrique. De plus, il réussi parfaitement à reprendre les chansons les plus difficiles de Dj Arafat dans lesquelles on n'entend presqu'aucune parole en français.

Devenu aujourd'hui le principal sosie de Dj Arafat, il a été copté pour jouer le rôle du défunt artiste dans le clip ''Kong'' dont le tournage a eu lieu près de 6 mois après la mort du boss de la Yorogang. Cette petite progression du Daishi Junior suscite déjà des jaloux qui ont décidé de mettre fin à ses jours.

Selon des sources proches du sosie de Dj Arafat, le jeune Daishi Junior a été victime d'un empoisonnement. Une personne aux intentions lugubres et non encore identifiée, aurait déversé un produit toxique dans sa boisson au cours d'une récente virée nocturne à Abidjan. Admis aux urgences le 6 février dernier, Daishi Junior avait regagné son domicile et commencé à récupérer progressivement.

Mais contre toute attente, il a rechuté dans la soirée du mardi 11 février 2020 et serait actuellement dans un état critique, apprend-on. "Priez pour votre artiste s'il vous plait. Daishi Junior est actuellement dans un état critique. Pourquoi faire du mal à un être humain parce qu'il a décidé d'imiter quelqu'un qu'il aime. Priez pour votre artiste s'il vous plait'', tel est le message qui a été écrit sur la page Facebook de Daishi Junior mardi soir.