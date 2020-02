Cote d'Ivoire : Candidat à la FIF, Didier Drogba affiche son « Ivoirité* »

Didier Drogba est très fier de ses origines ivoiriennes. L'ancien buteur de l'Olympique de Marseille et de Chelsea ne manque donc aucune occasion pour rendre hommage à son pays, la Côte d'Ivoire.

Didier Drogba, un amour débordant pour la Côte d'Ivoire

Didier Drogba a tourné le dos à l'équipe nationale française pour déposer ses valises chez les Eléphants de Côte d'Ivoire. Et depuis 2004, la sélection ivoirienne a enchaîné les performances sur le plan continental et mondial. Sous la houlette de l'emblématique capitaine de la sélection ivoirienne, la Côte d'Ivoire a participé à toutes les éditions de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), ainsi qu'à trois éditions successives de la Coupe du monde (2006, 2010 et 2014). Cette belle épopée de la sélection ivoirienne s'est parachevée par un sacre continental en 2015, alors que Dahi Zoko venait de prendre sa retraite internationale.

N'empêche que le porteur du N°11 est resté aux côté de ses cadets pour leur apporter son soutien et ses encouragements. Mieux, il a décidé de se porter candidat à la Présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF). « Je veux être le leader avec vous pour repenser le football. C'est ma petite contribution que je peux apporter à un pays qui m'a tant donné », a déclaré l'Enfant de Niaprahio, donnant ainsi les motivations de sa candidature. Car, ajoute-t-il, il est de retour sur sa terre natale pour « le développement intégral du football ivoirien. »

L'ancien footballeur ivoirien n'a par ailleurs pas hésité à mettre sa notoriété au service de son pays en allant faire du lobbying auprès des autorités saoudiennes pour l'obtention d'un fonds en faveur de la Côte d'Ivoire. Avec sa Fondation, Drogba Tébily Yves Didier a construit sa première école à l'intérieur du pays et un centre hospitalier à Abidjan.

Sur son compte Twitter, Didier Drogba s'est affiché, ce jeudi 20 février 2020, tout sourire avec une tenue traditionnelle ivoirienne, en mettant en commentaire "Made in Côte d'Ivoire". Nom de son pays qu'il a remplacé dans son tweet par 124 drapeaux tricolores (Orange - Blanc - Vert). Un drapeau qu'il a fièrement porté à travers le monde, et dont il continue de faire la promotion. Lors de la visite d'Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire, en décembre 2019, Drogba était à l'accueil du Président français.

*Ivoirité : Amour pour la Côte d'Ivoire.