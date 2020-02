De nouvelles chaînes de TV s'ajoutent à la plateforme de StarTimes

En plus de la multitude des contenus déjà existants, StarTimes, le leader africain de la télévision numérique, vient d’ajouter une nouvelle série de chaînes à sa plateforme.

Médias : StarTimes ajoute de nouvelles chaînes à sa plateforme

Dans son désir de combler les attentes de ses abonnés qui se font de plus en plus exigeants, l’opérateur de télévision numérique a ajouté à sa plateforme, une nouvelle série de chaines en plus des contenus déjà existants. « C’est une véritable offre disponible en plusieurs langues, tous contenus et toutes catégories à destination des familles africaines, qui est ainsi créée », informe le groupe dans un communiqué.

Au menu de ce large éventail de chaînes que propose l’entreprise à ses millions d’abonnés, figurent des films et séries, des chaînes de sports et de divertissements, des documentaires et des émissions pour enfants. Le tout, en français, anglais et portugais. Parmi ces stations de télévision, l’on peut citer entre autres, Fox, Fox Life, National Géographic Wild, National Géographic Channel, Baby Tv et bien d’autres.

«Depuis son arrivée en Afrique, il y a plus de dix (10) ans, StarTimes a continuellement contribué aux échanges culturels entre l’Afrique et le reste du monde. Nous sommes aujourd’hui enchantés de proposer ces chaînes à nos abonnés et d’enrichir encore une fois notre offre de programmes», explique Lily Meng, la responsable de la division Médias du groupe.

Afin de garantir une expérience utilisateur optimale, le groupe a revu ses méthodes de transmission et résolu les problèmes d’interférence de signal. StarTimes revendique environ 30 millions d’utilisateurs pour un réseau de distribution massif composé de 170 agences et 30 000 distributeurs dans 37 pays. Sa vision est de permettre à chaque famille africaine d’accéder à la télévision numérique et d’en jouir pleinement.