Côte d'Ivoire: Télévision numérique terrestre, le délai pas respecté

En Côte d' Ivoire, il va falloir attendre encore pour l' avénement de la Télévision numérique terrestre (TNT). Et pour cause, les médias sélectionnés par l' Etat ne sont pas encore disposés à commencer leurs activités.

La télévision numérique tarde à s'installer

Alors que les télévisions qui ont retenu l' attention du gouvernement ivoirien pour la Télévision numérique terrestre devraient émettre à partir de juin, force est de constater que ce délai ne pourra pas être respecté. Dans sa parution N° 3047 du 2 au 8 juin 2019, Jeune Afrique lève un coin du voile sur les raisons de ce retard. Selon l' hebdomadaire panafricain, "le gouvernement n' a pas encore bouclé le financement (estimé à 26 milliards de francs CFA) de la construction et de l' installation des infrastructures" de la télévision numérique terrestre. Les autorités ivoiriennes avaient soutenu que la migration vers la TNT devrait s' achever le lundi 17 juin 2019. "Nous avons engagé un certain nombre de réformes de façon continue et assidue. La migration pour nous doit s'achever au plus tard le 17 juin 2020. C' est un engagement de l'Etat de Côte d'Ivoire vis-à-vis de l' UIT (Union internationale des télécommunications)", avait déclaré Sidi Touré lors du Conseil des ministres du mercredi 15 mai 2019.

Télévision numérique TNT en Côte d'Ivoire

La seconde raison évoquée par notre source est le nombre insuffisant de décodeurs. Il y a moins de 400 000 décodeurs disponibles ce, malgré les exonérations fiscales sur les importations. En effet, "il y a eu l' adoption d' un texte portant exonération des droits de douane et taxes sur ces équipements, c'est-à-dire décodeurs et antennes", comme l' a souligné le porte-parole du gouvernement. L' Etat a même indiqué que "le coût de plafonnement pour le décodeur MPEG DVBT2 est fixé à 10 000 francs CFA et à 6 000 francs CFA pour les antennes UHF".

Pour notre confrère, à part Canal + et la RTI, "les chaînes ne sont pas prêtes ni financièrement ni techniquement". Ainsi, le délai fixé par l'Etat ne saurait être respecté par la Côte d' Ivoire.