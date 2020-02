Couper-décaler: Safarel Obiang fait le grand déballage jeudi prochain

La star du Couper-décaler, Safarel Obiang, sera jeudi 27 février 2020, l’invité du premier numéro de « Les jeudis de l’Ujocci », une tribune initiée par l’Union des journalistes culturels de Côte d’Ivoire (UJOCCI).

Safarel Obiang, invité du premier numéro de "Les jeudis de l'Ujocci"

Pour la grande première de la tribune dénommée « Les jeudis de l’Ujocci », le choix des journalistes culturels, s’est porté sur l’artiste Safarel Obiang. La star montante de la musique ivoirienne partagera, dans l’après-midi du jeudi 27 février 2020, son actualité avec les journalistes culturels au siège de leur faîtière sis à Cocody-Blockhaus.

À travers cette tribune, l’UJOCCI entend jouer le rôle qui est le sien: celui d'«être au cœur de toutes les actualités culturelles du pays ». Cette initiative s’inscrit dans la vision de l’UJOCCI, d’être un acteur clé dans le développement, la promotion et la valorisation des acteurs culturels. ‘’Les jeudis de l’UJOCCI’’, nous explique Philip Kla, président de la faitière des journalistes culturels de Côte d'Ivoire, vise à donner encore plus de visibilité aux acteurs culturels. Egalement permettre aux acteurs culturels ivoiriens, de s’exprimer sur des sujets de grand intérêt, des sujets d’actualité et aussi d’informer sur des activités culturelles à venir.

Le thème choisi pour ce premier numéro est «Couper-décaler : Les concepts répondent-ils aux attentes des mélomanes ? » Autour de cette question, le lauréat du Primud d’or 2019 se prêtera durant deux heures aux questions des journalistes culturels ivoiriens. L’artiste pourra, à l’occasion, évoquer certains sujets à polémique qui ont jalonné son parcours et sa vie d'artiste. Comme par exemple le concept ‘’Ahoco‘’.

‘’Les jeudis de l’UJOCCI’’ est un rendez-vous bimensuel qui reçoit une sommité de la culture ivoirienne ou internationale. Ce rendez-vous produit par l’Union des journalistes culturels de Côte d’Ivoire est relayé et couvert par une trentaine de médias.