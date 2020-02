Après 2.663 décès, la Chine accentue la lutte contre le Coronavirus

Les interventions de santé publique sans précédent de la Chine face à l'épidémie du COVID-19 ou Coronavirus ont produit des résultats considérables pour ce qui est de bloquer la transmission interhumaine du virus, prévenir ou du moins retarder des centaines de milliers de cas, a indiqué une équipe conjointe d'experts composée d'experts de la Chine et de l'Organisation mondiale de la santé.

Chine: 27.323 patients de coronavirus quittent l'hôpital après leur rétablissement

L'évaluation a été présentée lors d'une conférence de presse lundi à Beijing après que cette équipe composée de 25 membres avait conclu un voyage d'étude sur le terrain de neuf jours en Chine. La Chine a également joué un rôle crucial dans la protection de la communauté internationale, en permettant aux pays d'avoir un temps précieux pour adopter des mesures actives de prévention et de contrôle et en leur offrant une expérience valable, selon l'équipe.

La Chine prend des mesures prudentes, progressives et ordonnées pour rétablir graduellement l'ordre dans les secteurs social, économique, éducatif et sanitaire, a-t-elle indiqué, ajoutant que d'autres pays devraient réévaluer rapidement les mesures prises à l'égard de la Chine. Un total de 27.323 patients infectés par le nouveau coronavirus étaient sortis de l'hôpital après leur rétablissement lundi en fin de journée, ont annoncé mardi les autorités chinoises de la santé.

Lundi, 2.589 personnes ont quitté l'hôpital après leur convalescence, a déclaré la Commission nationale de la santé dans son rapport quotidien. Lundi en fin de journée, le total des décès dus à la maladie s'élevait 2.663, et 77.658 cas confirmés d'infection au nouveau coronavirus ont été signalés dans 31 régions de niveau provincial et dans le Corps de production et de construction du Xinjiang de la partie continentale de la Chine.

Notant que le nouveau coronavirus est un nouvel agent pathogène, l'équipe a précisé que plus d'informations étaient nécessaires pour mieux comprendre la dynamique de transmission et la gravité de la maladie, ajoutant que le travail de prévention et de contrôle à l'échelle mondiale faisait encore face à de graves défis.

Avec Xinhua