Côte d’Ivoire-Chine : Kandia Camara au cœur d’un scandale financier

Mme Kandia Camara, ministre ivoirienne de l’Éducation nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, est au coeur d’une grosse polémique depuis quelques jours.

Le ‘’deal’’ de Kandia Camara avec la Chine suscite la curiosité des Ivoiriens

La Ministre Kandia Camara fait l’objet de vives critiques depuis un certain moment. En effet, nul n’est sans savoir qu’il existe dans nos écoles primaires, secondaires et parfois techniques un manque criard de tables bancs. Conscient de cette triste réalité, le gouvernement ivoirien a pris et continue de prendre plusieurs initiatives en vue de parer au plus pressé. C’est ainsi que, dans le cadre du programme social du gouvernement, le Président de la République, Alassane Ouattara, a permis au Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, d’acquérir cette année 2019, 500 000 tables-bancs pour les établissements scolaires de Côte d’Ivoire.

« Le Président de la République, Alassane Ouattara, a bien voulu nous permettre d’acquérir 500 000 tables-Blancs que nous allons distribuer à toutes les écoles de Côte d’Ivoire (primaires, collèges et lycées). Ce, en plus des 575 000 tables-bancs que nous avons déjà acquis et distribués », avait fait savoir Kandia Camara en avril dernier lors du lancement des épreuves du concours de Cafop 2019 au collège moderne du Plateau. Plus de quatre mois après, une information relative à une nouvelle commande de tables bancs, crée l’émoi au sein de la classe politique ainsi que de l’opinion nationale.

C’est qu’un marché de gré à gré a été donné à une société chinoise. Ce marché consisterait à fournir à la Côte d’Ivoire 200.000 tables blancs semi métalliques en provenance de Chine pour une valeur totale de 17.600.000.000 environ. 17milliards de FCFA pour 200 milles table-bancs commandés auprès de la Chine par Kandia Camara. Ce qui équivaudrait à un montant de 85.000 FCFA par table-banc … Et c’est là que le bât blesse. « Près de 60 ans après «l’indépendance», le gouvernement en est à importer 200.000 table-bancs pour certaines de nos écoles primaires et secondaires pour 17 milliards de fcfa, et n’a pas été capable de programmer ce besoin au point d’avoir à passer la commande de gré à gré », s’indigne Mamadou Koulibaly, candidat déclaré du parti LIDER à la présidentielle de 2020.

Celui-ci s’interroge sur le bien fondé d'une telle initiative: « Quels sont donc ces élèves de Côte d’Ivoire qui vont à l’école publique sur des table-bancs de 85.000 FCFA, alors qu’il y en a d’autres, dans le même pays, et dans des écoles de la même République, mais qui n’ont droit qu’à des table-bancs de 17.000 FCFA et que d’autres sont à même le sol? ». Pour Mamadou Traoré, un proche de Guillaume Soro, cette attitude de la Ministre Kandia Camara vient une fois de plus prouver que la promotion de l’entrepreneuriat national n’est pas une priorité pour le régime du Président Ouattara. Sinon, s’interroge-t-il, comment laisser des jeunes diplômés formés en Côte d’Ivoire pour aller chercher ailleurs ce qu'on trouve sur place.

«Jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Jeunes menuisiers et ébénistes de Côte d'Ivoire. Vous voici floués sous le pied de l'émergence. On préfère commander de l'extérieur des table-bancs l'unité à 85 000 FCFA au lieu de vous donner ce marché où vous pourriez la confectionner à 30.000 FCFA maximum avec du matériel de qualité », ironise M. Traoré. Dans tous les cas, la Chine qui a “offert” récemment la construction du Lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam au Ministère ivoirien de l’Éducation nationale, pour 14 milliards FCFA, vient de se tailler la part du lion, en se faisant gratifier par Kandia Camara d’un nouveau marché de gré-à-gré pour l’importation de 200.000 tables-bancs à hauteur de 17,6 millards FCFA à son entreprise Simd-CI.