Aboisso: En pleine circulation, un car prend la direction du cimetière

Une situation peu ordinaire s'est produite à Aboisso (sud-est de la Côte d'Ivoire). Un car en partance pour Abidjan s'est renversé le mardi 25 février 2020 aux environs de 6 heures du matin, rapporte l'Agence ivoirienne de presse (AIP). Les circonstances de l'accident, telles que rapportées par le conducteur, donnent froid dans le dos.

Aboisso, un étrange accident fait quinze blessés

Mardi 25 février 2020, lorsque les passagers d'un car quittant Aboisso pour Abidjan embarquaient peu avant 6 heures, ils étaient loin de s'imaginer l'étrange scénario qui se présenterait à eux. Le véhicule avançait tranquillement en direction de la capitale économique ivoirienne sans que rien ne laisse présager un évènement pouvant perturber le voyage.

Koné Aboubacar, le conducteur du car, est soucieux de mener les occupants à bon port. Et pour ce faire, il choisit de rouler prudemment à 40 km/h. Malgré toute cette précaution, un étrange accident vient porter un sérieux coup au voyage. Une fois au niveau du cimetière, confie le chauffeur à l'Agence ivoirienne de presse, une force surnaturelle se saisit du volant et conduit le car en direction dudit cimetière.

Koné Aboubacar n'entend pas céder à cette présence mystique et se lance dans une lutte afin de changer la trajectoire du véhicule. Comme le précise l'AIP, le courageux conducteur parvient à détourner le car de la direction du cimetière et se rabat sur le côté droit. Malheureusement, la voiture fait un tonneau. Mais il y a plus de peur que de mal.

Les secours dépêchés, notamment les sapeurs-pompiers civils d'Assouba, sur le lieu de l'accident permettent d'évacuer les blessés au Centre hospitalier régional (CHR) d'Aboisso. Le bilan fait état de quinze blessés.

Les circonstances de l'accident laissent naitre plusieurs interrogations. Cet endroit serait-il hanté par un génie en colère ? Surtout que, note l'AIP, "quelques minutes après cet accident, un camion-remorque s’est également renversé à Soumié dans le village d’Adaou".