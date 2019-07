Le CHR de Touba se modernise grâce à la Fondation Sifca

La cour du Chr de Touba, a abrité le samedi 29 juin dernier, la cérémonie d’inauguration et de remise officielle d’un abri ultra moderne, offert par la Fondation Sifca.

Un nouvel abri et un don d’équipements divers au Chr de Touba

Un ouvrage majestueux bien aéré, dont la structure est à base de géo-béton d’une capacité 230 places, équipé d’un poste téléviseur. Il a été réalisé, à hauteur de 13 millions de Fcfa, mobilisés avec le concours de l’entreprise « Sucrivoire », filiale du groupe Sifca, installée à Borotou-Koro à 80 kilomètres de Touba. Une œuvre, obtenue grâce à la sollicitation de l’Ong « Bafing Djiguy » ou Espoir du Bafing. Tehe André Joel, Directeur du Chr de Touba, explique ici, l’intérêt de l’œuvre réalisée.

« La construction de ce joyau, répond à un souci majeur de décongestion des services pendant les moments de soins de sorte à permettre une prise en charge sereine des patients », a-t-il argué. Visiblement très enchanté par la portée de la construction de l’édifice, il ajoute que « ce chef-d’œuvre, vient renforcer la beauté architecturale » du principal établissement sanitaire de la région du Bafing. Pour finir, il adresse des remerciements à Fadiga Samouka, promoteur de « Bafing Djiguy » pour «l’ensemble de ses actions de charité à l’endroit des malades ».

Notamment, la construction de la mosquée, située juste derrière le nouvel abri et le don d’équipements divers au Chr de Touba. A son tour, Fadiga Samouka, principal artisan de la cérémonie du jour, a rendu un vibrant hommage à Gomis Henriette Billon, présidente de la Fondation Sifca pour son engagement en faveur de la cause des moins nantis et son sens élevé du partage. « Merci à vous notre Mère Thérésa. Vous, qui parcourez, les savanes et les forêts pour assister les démunis. Avec beaucoup d’humilité, vous aidez vos prochains », a-t-il salué.

Avant d’annoncer le don d’un réfrigérateur, offert par Amara Fadiga dit Tcram , président d’honneur de « Bafing Djguy ». Prenant la parole, la donatrice, s’est dite très heureuse de voir enfin aboutir ce projet auquel elle tenait tant. Et de s’excuser du retard mis dans l’exécution des travaux. Elle a dit sa grande fierté et ses remerciements dans l’engagement de toute l’équipe.

Qui a œuvré pour l’atteinte de l’objectif. Elle a assuré que l’acte du jour, « n’est que le début d’une longue collaboration avec Bafing Djiguy ». « Ensemble, nous mènerons des projets communs dans d’autres domaines », a-t-elle promis. La présidente de la Fondation est arrivée à Touba, les bras chargés de kits alimentaires destinés aux malades, de jeux (balancette cheval, en lapin) intérieurs et extérieurs au préau pour enfant.

Avec Sercom