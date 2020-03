Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du 2 mars 2020

Lundi 2 mars 2020, la titrologie ou la revue de la presse ivoirienne fait un large écho de l'affaire "financement de la CNI par la Banque mondiale". Les journaux ne manquent pas de traiter le sujet des déboires de Guillaume Soro et ses proches avec la justice ivoirienne.

Titrologie, la Banque mondiale contredit Guikahué

Affaire "financement de la carte nationale d'identité", le démenti de la Banque mondiale qui ridiculise Guikahué", titre Le Jour Plus dans sa titrologie du lundi 2 mars 2020. Ce journal qualifie le secrétaire exécutif en chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) de "politicien dangereux pour la cohésion sociale". Sur la "prétendue fraude aux concours administratifs", notre confrère nous apprend que "le dircab du ministre de la Fonction publique" est "dans le viseur des réseaux mafieux". Dans sa titrologie, Le Patriote, écrit qu' "après les mensonges de Guikahué contre l'institution bancaire, la Banque mondiale désavoue le PDCI". Ce quotidien proche du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) précise que "le prêt de 30 milliards FCFA ne finance pas les cartes nationales d'identité".

Mais Maurice Kakou Guikahué persiste et signe dans les colonnes de Le Nouveau Réveil. Depuis Alépé, le collaborateur d'Henri Konan Bédié a demandé "que les 30 milliards de la Banque mondiale soient utilisés pour donner des cartes à tout le monde". À propos de la modification de la Constitution, ce journal cherche à savoir si Alassane Ouattara va "franchir la ligne rouge". Pour Le Nouveau Courrier, il existe des difficultés pour l'établissement des cartes nationales d'identité. Le média révèle les "dessous des déclarations d'Hamed Bakayoko et Adjoumani. Dans les colonnes de ce tabloïd, nous apprenons que la police a effectué une "descente musclée" dans un "parlement à Yopougon".

Pour sa part, Le Sursaut, revient sur l'affaire Guillaume Soro et nous livre "les nouvelles charges retenues contre Soul To Soul, Alain Lobognon, Soro Kanigui...". À la Une de L'Inter, Kouadio Konan Bertin (KKB) laisse entendre que si Bédié n'est pas candidat, il prendra ses responsabilités. Générations Nouvelles, écrit que pour des promesses non tenues, les populations de Kabakouma disent leurs vérités à Alassane Ouattara.