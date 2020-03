Présidentielle: Voici la promesse de Soro qui divise les Ivoiriens

Candidat déclaré à la présidentielle d'octobre 2020, Guillaume Soro est actuellement en exil en France. Poursuivi par les autorités ivoiriennes pour avoir tenté de déstabiliser le régime d'Alassane Ouattara, le député de Ferké est aussi accusé de détournement de deniers publics. Sous le coup d'un mandat d'arrêt international, le patron de Générations et peuples solidaires (GPS) soutient mordicus qu'il entrera en Côte d'Ivoire pour lancer sa campagne. Mais pour l'heure, le candidat des soroistes vient d'annoncer une promesse électorale qui fait jaser sur la toile.

Guillaume Soro divise les Ivoiriens sur la toile

Guillaume Soro rêve de diriger la République de Côte d'Ivoire. Ancien président de l'Assemblée nationale, le député de Ferké a déjà occupé le poste de ministre ; il a été également Premier ministre. Pour ses partisans, la dernière médaille qui devrait être accrochée au costume de leur mentor est bien celle de chef d'État. Si on s'en tient aux propos tenus par le président de Générations et peuples solidaires (GPS) depuis la France, Alassane Ouattara lui aurait promis le fauteuil présidentiel pour 2020.

"M. Ouattara m’a fait 3 promesses devant Blaise Compaoré, ensuite devant un guide religieux, si je venais à le faire président. Il devrait me reconduire comme Premier ministre jusqu’en 2015. Il n’a pas tenu. Il devrait me faire N°2 du RDR. D’ailleurs, le poste de vice-président créé en 2008 m’était réservé. Il n’a pas tenu. Il devrait faire ses deux mandats et me soutenir à être président après ses deux mandats présidentiels. Il n’a pas tenu", avait révélé Guillaume Soro le 4 février au cours d'un échange avec la presse.

Traqué par ses ex alliés, le leader des soroistes, qui n'a pu regagner la Côte d'Ivoire le 23 décembre 2019, est décidé à s'installer au Palais présidentiel. Guillaume Soro assure les Ivoiriens qu'il a le profil idéal pour succéder à Alassane Ouattara. D'ailleurs, il ne manque pas de leur faire de belles promesses. Récemment, dans une publication sur Twitter, l'ex-dirigeant de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) a eu une sortie qui a suscité un véritable débat sur la toile.

"Élu président de la République, j'assurerai la gratuité de la carte nationale d'identité à tous les Ivoiriens. Comme je l'ai déjà réalisé en 2009 pour plus de 6 millions d'Ivoiriens. Il est inacceptable que, dans un pays où le taux de pauvreté atteint les 46 %, un citoyen puisse être privé, parce que démuni, de son droit le plus élémentaire : avoir une carte d'identité", peut-on lire sur une affiche de Guillaume Soro.

Des internautes trouvent que la Côte d'Ivoire aura des besoins plus nécessaires que la carte nationale d'identité gratuite. Ils lui demandent par ailleurs de s'imprégner des réalités des populations. D'autres par contre saluent cette décision de Guillaume Soro et s'engagent à lui apporter leur soutien. On note que les avis sont partagés sur cette promesse électorale de "Bogota".