CEI: Ouattara offre un siège au PDCI, la cinglante réaction de Bédié

La réaction du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) ne s’est pas fait attendre après la décision prise en Conseil des ministres de lui octroyer un siège au sein de la commission centrale de la Commission électorale indépendante (CEI).

Le PDCI-RDA dit non à une entrée à la commission centrale de la CEI

«Après examen des doléances formulées par l’opposition et la société civile ainsi que la rencontre du président du FPI avec le vice-président de la République, le président de la République a signé une ordonnance modifiant la loi sur la CEI en vue de permettre l’attribution d’un siège dans cette commission aux partis de l’opposition dont la représentation au Parlement est la plus significative », annonçait le porte-parole du gouvernement Sidi Touré à l’issue du Conseil des ministres, du mercredi.

Djenebou Zongo, responsable de la communication du PDCI, a livré la position de son parti sur cette décision du Conseil des ministres, relative à la modification de la loi sur la Commission électorale independante (CEI) .

Le parti dirigé par Henri Konan Bédié a ouvertement décliné cette offre. « Le PDCI-RDA n'est pas un parti politique de boulanger où il faut trahir ses amis de lutte pour parvenir à ses fins », a réagi la Direction de la communication du vieux parti, estimant que le gouvernement, en prenant cette décision, veut attirer le PDCI-RDA pour légitimer sa mascarade électorale.

« Le PDCI-RDA sait qu'il y aura forcément une réforme profonde de la CEI et elle sera équitable et non négociée pour lui seul (...) Nous aurons ensemble cette victoire », a soutenu Mme Zongo. Puis d'ajouter: «Ce ne sont que des mensonges encore pour dire qu'ils sont des démocrates; nous insistons sur la recomposition de la CEI et non sur une négociation car la CEI n'est pas une propriété privée du RDR-RHDP ».