Éléphants : A peine nommé , Patrice Beaumelle sous fortes pressions

Patrice Beaumelle, promu nouvel entraîneur des Éléphants de Côte d'Ivoire, aura fort à faire pour qualifier la sélection ivoirienne à la CAN 2021. Une double confrontation avec l'équipe malgache constitue d'ores et déjà son premier test.

Pas de round d'observation pour Patrice Beaumelle

La Fédération ivoirienne de football (FIF) a limogé Kamara Ibrahim, et l'a remplacé par Patrice Beaumelle à la tête des Éléphants. Cette décision prise par Sidy Diallo et ses collaborateurs est certes une promotion pour l'entraîneur français, qui a régulièrement évolué dans l'ombre de son mentor Hervé Renard, mais un véritable challenge que le nouveau coach des Éléphants devra relever.

Enrôlé à la tête des pachydermes pour un an, Beaumelle a pour objectif de qualifier les Champions d'Afrique 2015 à la CAN 2021 au Cameroun. Cette qualification passe d'ailleurs par les éliminatoires, dont les 3e et 4e journées seront disputées, les 27 et 31 mars prochains contre l'équipe montante de Madagascar, qui occupe la tête de la poule avec 6 points.

Ça passe ou ça casse donc pour Patrice Beaumelle, qui a toutefois l'avantage de connaître la sélection ivoirienne, d'autant plus qu'il était de l'expédition de 2015 en Guinée équatoriale, où Eric Bailly, Wilfried Kanon, Serge Aurier et autres Sylvain Gbohouo ont remporté le second sacre des Ivoiriens.

A 41 ans, celui qui a fait ses classes auprès d'Hervé Renard entend donc prendre son destin en main et se faire un nom dans le football africain, qu'il connaît d''ailleurs très bien. C'est surtout l'une des raisons qui a favorisé le choix de Patrice Beaumelle, qui avait entre autres concurrent, son compatriote Sébastien Desabre.