CAN 2019 : Hervé renard, un véritable dompteur d'Eléphants

Hervé Renard dispose à n’en point douter de l’antidote des Eléphants pour les faire gagner ou les faire perdre. Le coach des Lions de l’Atlas, une fois de plus, démontré l’efficacité de sa méthode lors de la rencontre Côte d’Ivoire vs Maroc, ce vendredi 28 juin en Egypte.

Les Eléphants plient encore l’échine devant Hervé Renard

Les Ivoiriens ont encore en mémoire la finale de la CAN 2012 perdue au Stade Léon Mba de Libreville face aux Chipolopolo de la Zambie. L’entraîneur français Hervé Renard avait en effet mis un système en place qui avait parfaitement devant Didier Drogba et ses coéquipiers de la sélection ivoirienne.

Trois ans plus tard en Guinée équatoriale, Hervé Renard était sur le banc des Eléphants. Après une timide entrée dans la CAN 2015, l’équipe de Côte d’Ivoire devint une machine à gagner au point de terrasser tout sur son passage. Renard avait donc permis au capitaine Yaya Touré et à ses camarades de remporter le second trophée de la plus prestigieuse compétition africaine aux Ivoiriens, 23 ans après la victoire au Sénégal.

Mais la Fédération ivoirienne de football n’ayant pu retenir Hervé renard pour de nouveau challenges, c’est tout naturellement que celui-ci s’est retrouvé du côté du Maroc. Et depuis, l’entraineur des Lions de l’Atlas du Royaume chérifien fait mordre de la poussière aux Pachydermes ivoiriens à chacune de leurs confrontations directes.

Aux éliminatoires du Mondial 2018, c’est bien le Maroc qui a barré la route de la Russie à la Côte d’Ivoire en arrachant une victoire sur les bords de la lagune Ebrié (0-2). Sans oublier que le match aller était remporté par les Marocains. Lors de la CAN 2017, les Eléphants tomberont encore en phase de poule face à une équipe marocaine plus entreprenante.

Le cauchemar est visiblement loin de son épilogue, d’autant plus que ce vendredi, lors de la rencontre comptant pour la 2e journée dans le Groupe D de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, le Maroc a encore défait la Côte d’Ivoire sur le score de 1 but à 0.

Hervé Renard avait d’ailleurs pris soin de superviser la rencontre opposant les Eléphants de Côte d’Ivoire aux Bafana Bafana d’Afrique du Sud (1-0), le lundi dernier, afin de connaître les forces et faiblesses de ses prochains adversaires. Il a effectivement tiré profit de ses notes en arrachant dès la deuxième journée la qualification de sa sélection pour le second tour.

Sacré Hervé Renard, un véritable dompteur d’Eléphants.